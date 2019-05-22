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РИА Новости
Культура

Театральные премьеры июня: "Парижское веселье" и "Симфония до мажор"

12:25
57
© Depositphotos / photosoupyТеатр
Театр
© Depositphotos / photosoupy
Театр. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Наступающее лето в Год театра в России посвящено Театральной олимпиаде, которая пройдет в Санкт-Петербурге, и Международному театральному фестивалю имени Чехова в Москве. Многие театры столицы завершают свой сезон раньше обычного и уже в мае выпустили свои последние премьеры. Однако это не касается Большого театра, который еще представит москвичам две премьеры в июне и июле, и Мариинки с ее знаменитым фестивалем "Звезды белых ночей", в рамках которого в июне состоится премьера оперы Вагнера "Тангейзер".

Большой театр

Большой театр в июне представляет Вечер балета, в рамках которого состоятся премьеры двух признанных мировых шедевров - одноактных балетов "Парижское веселье" Мориса Бежара и "Симфония до мажор" Джорджа Баланчина.
Бежар поставил балет "Парижское веселье" на музыку Жака Оффенбаха. Автор сценографии и костюмов - Тьерри Боске. Премьера "Парижского веселья" состоялась 27 января 1978 года на сцене Королевского театра ла Монне в Брюсселе.
Балерина Большого театра Светлана Захарова
13 мая, 10:42
Прима-балерина Большого театра Захарова представит новую программу Modanse
Балет "Симфония до мажор" (Simphony in c) Баланчина создан на музыку Жоржа Бизе. Хореограф выбрал тогда произведение 17-летнего студента консерватории. Это сочинение Бизе пролежало в консерватории 80 лет и было обнаружено лишь в 1935 году.
"Основой балета является не сюжет, а музыка, на которую он поставлен", - писал Баланчин. Взаимодействие музыки и танца в этом балете разнообразно - от общей эмоциональной связи до попытки вытанцовывать каждый инструментальный пассаж.
Премьера балета "Симфония до мажор" состоялась 28 июля 1947 года на сцене Парижской Национальной оперы. В Большом театре это произведение Баланчина впервые увидело свет рампы в апреле 1999. И теперь этот шедевр хореографического искусства ХХ века вновь украсит прославленную сцену.

Мариинский театр

На всех площадках Мариинского театра с 22 мая по 21 июня будет проходить ХХYII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей". И в первый день июня в рамках форума состоится премьера оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер". Постановку осуществляет режиссер Вячеслав Стародубцев и художник-постановщик Петр Окунев. Премьерные показы "Тангейзера" также пройдут в Концертном зале Мариинки под управлением Валерия Гергиева 16 и 29 июня.
Седьмого июня на сцене Концертного зала выступит Филармонический оркестр театра Карло Феличе, за дирижерским пультом – Джузеппе Аквавива. Итальянский коллектив исполнит произведения Россини, Чиммарозы и Паганини.
Балет Корсар на сцене Мариинского театра. Архивное фото
10 апреля, 07:44
В Вашингтоне с успехом прошла премьера балета "Корсар" Мариинского театра
Балет будет царствовать на сцене Мариинского-2 8 и 16 июня: со своими творческими отчетами выступят премьеры балетной труппы Мариинки Владимир Шкляров и Кимин Ким. В программе гала-концерта Шклярова - балет Шостаковича "Барышня и хулиган", "Пять танго" на музыку Пьяцоллы и заключительная часть балета "Драгоценности" Баланчина - "Бриллианты". В рамках творческого вечера Кима будут исполнены фрагменты классических постановок: "Дон Кихота", "Баядерка" Минкуса, а также балета Ролана Пети "Юноша и смерть".
Гала-концерт лауреатов ХYI Международного конкурса им. Чайковского в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра пройдет в Мариинском-2 20 июня, за дирижерским пультом - маэстро Гергиев.

Театр Олега Табакова

"Табакерка" представит давно ожидаемую постановку Аллы Сигаловой - "Моя прекрасная леди". Классический мюзикл в театре Табакова решили превратить в музыкально-драматический спектакль, пригласив для его создания одну из главных лиц в области contemporary dance в России Аллу Сигалову.
Автором костюмов выступил известный модельер Валентин Юдашкин. В главной роли - выпускница Школы-студии МХАТ и победительница шоу "Голос-2016" Дарья Антонюк.
Олег Табаков
19 апреля, 18:21
Детской театральной студии в Саратове присвоили имя Табакова
Премьера состоится 8 и 9 июня в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес".

Чеховский фестиваль

Первой июньской премьерой в рамках Чеховского фестиваля станет работа Виктории Тьере-Чаплин "Колокольчики и заклинания" с участием Аурелии Тьере и Джейми Мартинеса. Этот спектакль представит Парижская компания Bells&Spells.
Миры Аурелии Тьере, с творчеством которой уже знакомы российские зрители, искрятся юмором и полны абсурда. В новом спектакле она предстанет в роли клептоманки. Погружаясь в мир клептомании, ее героиня оказывается во власти предметов, которыми завладевает. Все эти предметы принадлежат некоему миру, имеющему собственный разум: здесь странное соседствует со сверхъестественным, а любой обман зрения способен заставить зрителя улыбнуться и погрузиться в мечты. Аурелия Тьере и Джейми Мартинес ведут зрителя сквозь воображаемые пространства, где юмористический сюрреализм переплетается с паранормальностью.
РИА Новости – официальное информационное агентство фестиваля Чехова
14 мая, 20:53
Путин отметил вклад Чеховского фестиваля в культурную жизнь России и мира
Спектакль "Колокольчики и заклинания" будет идти на сцене им. Моссовета 2-6 июня.
Всемирно-известный грузинский театральный режиссер Роберт Стуруа, которому недавно исполнилось 80 лет, представит свой спектакль "Вано и Нико" (Театр им. Шота Руставели в Тбилиси) по культовой в Грузии книге рассказов Эрлома Ахвледиани. Стуруа в этой работе выступил в двух ипостасях - как автор пьесы и режиссер-постановщик. Спектакли пройдут на сцене театра им. Моссовета 8 и 9 июня.
Это история молодых людей Вано и Нико, которые устали быть один добрым, другой - злым, и решили поменяться "ролями". Очень грузинская и понятная всем история стала для Стуруа способом создать эмоциональный философский спектакль о парадоксальном и непредсказуемом потоке жизни.
"Да, сегодня я часто ставлю грузинские пьесы. В последние годы в Грузии произошло столько событий, что мне хочется разобраться конкретно в них. Что бы ни случилось, как бы ни было перемешано добро и зло, как бы ни было трудно разобраться в происходящем, все равно остаются истины, которые не меняются. Добро всегда будет добром, а зло – злом. И если иногда побеждает зло, то в итоге все равно добро выйдет победителем", - уверен Стуруа.
Открытие Чеховского театрального фестиваля
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Смотр открылся постановкой "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй.

Актриса Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
1 из 15

Смотр открылся постановкой "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Спектакль играли в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".


Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
2 из 15

Спектакль играли в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".


© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов

Подготовка к выступлению проходила в течение трех лет.

Перед началом спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
3 из 15

Подготовка к выступлению проходила в течение трех лет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Ранее "Пионовую беседку" показывали в Америке, Франции, Германии, а в Шанхае она с успехом идет 10 лет.

Актриса Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
4 из 15

Ранее "Пионовую беседку" показывали в Америке, Франции, Германии, а в Шанхае она с успехом идет 10 лет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Для нас — это особая возможность выступить в центре Москвы в саду на воде", — рассказал исполнитель главной роли и художественный руководитель спектакля Чжан Цзюнь.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
5 из 15

"Для нас — это особая возможность выступить в центре Москвы в саду на воде", — рассказал исполнитель главной роли и художественный руководитель спектакля Чжан Цзюнь.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

"Несмотря на то, что "Пионовая беседка" — это очень традиционная постановка, ее история близка всем", — добавил Чжан Цзюнь.

Актёр в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова в Аптекарском огороде в Москве
6 из 15

"Несмотря на то, что "Пионовая беседка" — это очень традиционная постановка, ее история близка всем", — добавил Чжан Цзюнь.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Пионовая беседка".

Актриса Чунь Сян в роли Тан Цинь и актриса Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве
7 из 15

Сцена из спектакля "Пионовая беседка".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Россия и КНР отмечают в этом году 70-летие дипотношений, и Китайский театр стал почетным гостем фестиваля.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
8 из 15

Россия и КНР отмечают в этом году 70-летие дипотношений, и Китайский театр стал почетным гостем фестиваля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Зрители фестиваля увидят также спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности", который поставил европейский режиссер Патрик де Бана.

Актрисы Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян и Тан Цинь в роли Чунь Сян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова
9 из 15

Зрители фестиваля увидят также спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности", который поставил европейский режиссер Патрик де Бана.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Фестиваль продлится до 21 июля.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде
10 из 15

Фестиваль продлится до 21 июля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Программа смотра состоит из мировой серии, цикла московских спектаклей и региональной программы.

Актриса Тан Цинь в роли Чунь Сян и актер Чжан Цзюнь в роли Лю Мэнмэй в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве
11 из 15

Программа смотра состоит из мировой серии, цикла московских спектаклей и региональной программы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Всего состоится 73 представления, их увидят 100 тысяч зрителей в Москве и 60 тысяч в регионах.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве
12 из 15

Всего состоится 73 представления, их увидят 100 тысяч зрителей в Москве и 60 тысяч в регионах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Пионовая беседка", которым открылся театральный фестиваль.

Актриса Тан Цинь в роли Чунь Сян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова
13 из 15

Сцена из спектакля "Пионовая беседка", которым открылся театральный фестиваль.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы.

Актриса Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова
14 из 15

Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и фестиваля подчеркнул, что такие события способствуют развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению дружбы.

Сцена из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова
15 из 15

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и фестиваля подчеркнул, что такие события способствуют развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению дружбы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 15

Смотр открылся постановкой "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 15

Спектакль играли в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".


© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Подготовка к выступлению проходила в течение трех лет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 15

Ранее "Пионовую беседку" показывали в Америке, Франции, Германии, а в Шанхае она с успехом идет 10 лет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 15

"Для нас — это особая возможность выступить в центре Москвы в саду на воде", — рассказал исполнитель главной роли и художественный руководитель спектакля Чжан Цзюнь.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 15

"Несмотря на то, что "Пионовая беседка" — это очень традиционная постановка, ее история близка всем", — добавил Чжан Цзюнь.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
7 из 15

Сцена из спектакля "Пионовая беседка".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Россия и КНР отмечают в этом году 70-летие дипотношений, и Китайский театр стал почетным гостем фестиваля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Зрители фестиваля увидят также спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности", который поставил европейский режиссер Патрик де Бана.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
10 из 15

Фестиваль продлится до 21 июля.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Программа смотра состоит из мировой серии, цикла московских спектаклей и региональной программы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
12 из 15

Всего состоится 73 представления, их увидят 100 тысяч зрителей в Москве и 60 тысяч в регионах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Сцена из спектакля "Пионовая беседка", которым открылся театральный фестиваль.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
14 из 15

Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
15 из 15

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и фестиваля подчеркнул, что такие события способствуют развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению дружбы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Тайваньский Legend Lin Dance Theatre представит спектакль "Вечное движение". Это спектакль-гипноз: происходящее на сцене заставляет забыть обо всем и не отрываясь наблюдать, как с невероятной фантазией и мастерством хореограф Линь Личэнь рассказывает историю. "Вечное движение" - это путешествие по жизни с ее радостями и печалями, путешествие, в котором каждый из нас должен найти свой собственный путь.
Линь Личэнь – одна из самых значимых хореографов мира по версии телеканала АРТЕ. На пике своей карьеры она неожиданно полностью решила посвятить себя семье. Вернуться в хореографию ее подтолкнуло излишне сильное влияние западной культуры на традиции ее родины.
В своей мифической вселенной Линь Личэнь смешивает элементы религиозных ритуалов, традиционных обрядов и легенд. Все это она искусно превращает в поэзию танца. Прекрасный ансамбль танцоров, игра света и фактур рождают космические ощущения.
Спектакли "Вечное движение" пройдут на сцене театра им. Моссовета 12-14 июня.
Парижская компания "Ангелы на потолке" представят спектакль "R.A.G.E.", созданный по мотивам романов "Обещание на рассвете" Ромена Гари, "Псевдо" и "Голубчик" Эмиля Ажара (Ромена Гари).
"Ангелы на потолке" - одна из самых известных трупп театра марионеток, заинтересовалась невероятной судьбой знаменитого французского писателя и мистификатора Ромена Гари. В названии спектакля перечислены буквы его имени – так же, как он сам смешал в своей жизни правду и вымысел, талант литератора и лавры дипломата, любовь и смерть.
Летчик и герой французского сопротивления, кавалер Ордена Почетного легиона, режиссер, писатель – единственный в мире человек, дважды удостоенный Гонкуровской премии по литературе: в 1956 под именем Ромена Гари и в 1975 под именем – Эмиля Ажара. Жизнь и смерть Ромена Гари - виртуозно выстроенный спектакль, последнюю сцену в котором он тоже придумал сам: покончил с собой в декабре 1980 года.
Обо всем этом рассказывается поэтическим языком театра марионеток, сознательно приоткрывая всю подноготную технического процесса создания спектакля, в котором множество механизмов, веревок, тканей, живых шумовых установок.
Спектакли пройдут на сцене театра "Школа драматического искусства" 13-15 июня.
Еще один тайваньский коллектив - Театр танца Тайваня - представит спектакль "Формоза" в постановке самого известного азиатского хореографа Линь Хуайминя. Он представит публике свою прощальную работу. Эта постановка - не только дань уважения родной стране, но и своеобразный итог его карьеры.
Сцена из спектакля Эхо вечности
16 мая, 14:53
В Москве прошла премьера балета "Эхо вечности" по мотивам китайской поэмы
В ХVI веке, приближаясь к редкой красоты острову, португальские моряки с восхищением воскликнули: "Формоза!", что означало "прекрасный". С тех самых пор остров Тайвань носил это имя. Вдохновленный красотой родной земли, ее легендами и песнями, Линь Хуайминь использует движение и начертанное слово, чтобы создать образ своей Вселенной - своей жизни, полной любви, трагизма и надежды.
Театр танца Тао из Пекина, который называют "иконой стиля" в мире современного танца Китая, представит одноактные балеты на сцене "Мастерской Петра Фоменко" 18, 19 и 20 июня.
Компания "Маленькие часы" и "Театр ла Скала" из Парижа представит спектакль Scala. Автор концепции и режиссер Йоанн Буржуа - актер, режиссер, танцовщик - один из самых востребованных режиссеров во Франции. Он работает на стыке театрального и циркового искусства. В своем новом спектакле Scala ("Лестница") Буржуа ищет волшебную "точку замирания" - в жонглерском лексиконе это тот самый неуловимый момент, когда подброшенный в воздух предмет достигает пика параболы, прежде чем упасть. Страсть Буржуа - изучать эту идеальную точку, в которой пересекаются две оси - физическая и временная.
В июне режиссер Владимир Панков представит совместную работу Центра драматургии и режиссуры с Чеховским фестивалем - спектакль "Медведь" по одноименной пьесе-шутке Чехова (24, 25 и 26 июня на сцене "Центра драматургии и режиссуры"). В главных ролях - Елена Яковлева и Александр Феклистов.
На сцене развернется настоящий водевиль, где режиссер и композиторы Артем Ким и Даниил Посаженников соединят воедино популярные романсы с оперной классикой. История двух людей, между которыми после враждебного столкновения внезапно вспыхивает любовь, ставит вопрос о природе и искренности чувств.
Завершают июньские премьеры Чеховского фестиваля шоу "11 Воинов" труппы "Лон Юнь кунг-фу Джеки Чана" (Пекин), рассказывающее историю кунг-фу (с 25 по 29 июня на сцене театра им. Моссовета), и спектакль "Принц Лань Лин" Национального театра Китая (Пекин) - 26 и 27 июня на сцене Театра Наций.
Адель Назарова в сцене из спектакля Пионовая беседка в рамках Международного театрального Чеховского фестиваля
14 мая, 16:00
Труппа из Шанхая представит свой спектакль на московском пруду
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