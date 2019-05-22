Театральные премьеры июня: "Парижское веселье" и "Симфония до мажор"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Наступающее лето в Год театра в России посвящено Театральной олимпиаде, которая пройдет в Санкт-Петербурге, и Международному театральному фестивалю имени Чехова в Москве. Многие театры столицы завершают свой сезон раньше обычного и уже в мае выпустили свои последние премьеры. Однако это не касается Большого театра, который еще представит москвичам две премьеры в июне и июле, и Мариинки с ее знаменитым фестивалем "Звезды белых ночей", в рамках которого в июне состоится премьера оперы Вагнера "Тангейзер".
Большой театр
Большой театр в июне представляет Вечер балета, в рамках которого состоятся премьеры двух признанных мировых шедевров - одноактных балетов "Парижское веселье" Мориса Бежара и "Симфония до мажор" Джорджа Баланчина.
Бежар поставил балет "Парижское веселье" на музыку Жака Оффенбаха. Автор сценографии и костюмов - Тьерри Боске. Премьера "Парижского веселья" состоялась 27 января 1978 года на сцене Королевского театра ла Монне в Брюсселе.
Балет "Симфония до мажор" (Simphony in c) Баланчина создан на музыку Жоржа Бизе. Хореограф выбрал тогда произведение 17-летнего студента консерватории. Это сочинение Бизе пролежало в консерватории 80 лет и было обнаружено лишь в 1935 году.
"Основой балета является не сюжет, а музыка, на которую он поставлен", - писал Баланчин. Взаимодействие музыки и танца в этом балете разнообразно - от общей эмоциональной связи до попытки вытанцовывать каждый инструментальный пассаж.
Премьера балета "Симфония до мажор" состоялась 28 июля 1947 года на сцене Парижской Национальной оперы. В Большом театре это произведение Баланчина впервые увидело свет рампы в апреле 1999. И теперь этот шедевр хореографического искусства ХХ века вновь украсит прославленную сцену.
Мариинский театр
На всех площадках Мариинского театра с 22 мая по 21 июня будет проходить ХХYII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей". И в первый день июня в рамках форума состоится премьера оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер". Постановку осуществляет режиссер Вячеслав Стародубцев и художник-постановщик Петр Окунев. Премьерные показы "Тангейзера" также пройдут в Концертном зале Мариинки под управлением Валерия Гергиева 16 и 29 июня.
Седьмого июня на сцене Концертного зала выступит Филармонический оркестр театра Карло Феличе, за дирижерским пультом – Джузеппе Аквавива. Итальянский коллектив исполнит произведения Россини, Чиммарозы и Паганини.
Балет будет царствовать на сцене Мариинского-2 8 и 16 июня: со своими творческими отчетами выступят премьеры балетной труппы Мариинки Владимир Шкляров и Кимин Ким. В программе гала-концерта Шклярова - балет Шостаковича "Барышня и хулиган", "Пять танго" на музыку Пьяцоллы и заключительная часть балета "Драгоценности" Баланчина - "Бриллианты". В рамках творческого вечера Кима будут исполнены фрагменты классических постановок: "Дон Кихота", "Баядерка" Минкуса, а также балета Ролана Пети "Юноша и смерть".
Гала-концерт лауреатов ХYI Международного конкурса им. Чайковского в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра пройдет в Мариинском-2 20 июня, за дирижерским пультом - маэстро Гергиев.
Театр Олега Табакова
"Табакерка" представит давно ожидаемую постановку Аллы Сигаловой - "Моя прекрасная леди". Классический мюзикл в театре Табакова решили превратить в музыкально-драматический спектакль, пригласив для его создания одну из главных лиц в области contemporary dance в России Аллу Сигалову.
Автором костюмов выступил известный модельер Валентин Юдашкин. В главной роли - выпускница Школы-студии МХАТ и победительница шоу "Голос-2016" Дарья Антонюк.
Премьера состоится 8 и 9 июня в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес".
Чеховский фестиваль
Первой июньской премьерой в рамках Чеховского фестиваля станет работа Виктории Тьере-Чаплин "Колокольчики и заклинания" с участием Аурелии Тьере и Джейми Мартинеса. Этот спектакль представит Парижская компания Bells&Spells.
Миры Аурелии Тьере, с творчеством которой уже знакомы российские зрители, искрятся юмором и полны абсурда. В новом спектакле она предстанет в роли клептоманки. Погружаясь в мир клептомании, ее героиня оказывается во власти предметов, которыми завладевает. Все эти предметы принадлежат некоему миру, имеющему собственный разум: здесь странное соседствует со сверхъестественным, а любой обман зрения способен заставить зрителя улыбнуться и погрузиться в мечты. Аурелия Тьере и Джейми Мартинес ведут зрителя сквозь воображаемые пространства, где юмористический сюрреализм переплетается с паранормальностью.
Спектакль "Колокольчики и заклинания" будет идти на сцене им. Моссовета 2-6 июня.
Всемирно-известный грузинский театральный режиссер Роберт Стуруа, которому недавно исполнилось 80 лет, представит свой спектакль "Вано и Нико" (Театр им. Шота Руставели в Тбилиси) по культовой в Грузии книге рассказов Эрлома Ахвледиани. Стуруа в этой работе выступил в двух ипостасях - как автор пьесы и режиссер-постановщик. Спектакли пройдут на сцене театра им. Моссовета 8 и 9 июня.
Это история молодых людей Вано и Нико, которые устали быть один добрым, другой - злым, и решили поменяться "ролями". Очень грузинская и понятная всем история стала для Стуруа способом создать эмоциональный философский спектакль о парадоксальном и непредсказуемом потоке жизни.
"Да, сегодня я часто ставлю грузинские пьесы. В последние годы в Грузии произошло столько событий, что мне хочется разобраться конкретно в них. Что бы ни случилось, как бы ни было перемешано добро и зло, как бы ни было трудно разобраться в происходящем, все равно остаются истины, которые не меняются. Добро всегда будет добром, а зло – злом. И если иногда побеждает зло, то в итоге все равно добро выйдет победителем", - уверен Стуруа.
Открытие Чеховского театрального фестиваля
1 из 15
Смотр открылся постановкой "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй.
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Спектакль играли в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
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Подготовка к выступлению проходила в течение трех лет.
4 из 15
Ранее "Пионовую беседку" показывали в Америке, Франции, Германии, а в Шанхае она с успехом идет 10 лет.
5 из 15
"Для нас — это особая возможность выступить в центре Москвы в саду на воде", — рассказал исполнитель главной роли и художественный руководитель спектакля Чжан Цзюнь.
6 из 15
"Несмотря на то, что "Пионовая беседка" — это очень традиционная постановка, ее история близка всем", — добавил Чжан Цзюнь.
7 из 15
Сцена из спектакля "Пионовая беседка".
8 из 15
Россия и КНР отмечают в этом году 70-летие дипотношений, и Китайский театр стал почетным гостем фестиваля.
9 из 15
Зрители фестиваля увидят также спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности", который поставил европейский режиссер Патрик де Бана.
10 из 15
Фестиваль продлится до 21 июля.
11 из 15
Программа смотра состоит из мировой серии, цикла московских спектаклей и региональной программы.
12 из 15
Всего состоится 73 представления, их увидят 100 тысяч зрителей в Москве и 60 тысяч в регионах.
13 из 15
Сцена из спектакля "Пионовая беседка", которым открылся театральный фестиваль.
14 из 15
Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы.
15 из 15
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и фестиваля подчеркнул, что такие события способствуют развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению дружбы.
1 из 15
Смотр открылся постановкой "Пионовая беседка" Шанхайского центра оперы Куньцюй.
2 из 15
Спектакль играли в естественных декорациях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
3 из 15
Подготовка к выступлению проходила в течение трех лет.
4 из 15
Ранее "Пионовую беседку" показывали в Америке, Франции, Германии, а в Шанхае она с успехом идет 10 лет.
5 из 15
"Для нас — это особая возможность выступить в центре Москвы в саду на воде", — рассказал исполнитель главной роли и художественный руководитель спектакля Чжан Цзюнь.
6 из 15
"Несмотря на то, что "Пионовая беседка" — это очень традиционная постановка, ее история близка всем", — добавил Чжан Цзюнь.
7 из 15
Сцена из спектакля "Пионовая беседка".
8 из 15
Россия и КНР отмечают в этом году 70-летие дипотношений, и Китайский театр стал почетным гостем фестиваля.
9 из 15
Зрители фестиваля увидят также спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности", который поставил европейский режиссер Патрик де Бана.
10 из 15
Фестиваль продлится до 21 июля.
11 из 15
Программа смотра состоит из мировой серии, цикла московских спектаклей и региональной программы.
12 из 15
Всего состоится 73 представления, их увидят 100 тысяч зрителей в Москве и 60 тысяч в регионах.
13 из 15
Сцена из спектакля "Пионовая беседка", которым открылся театральный фестиваль.
14 из 15
Международный фестиваль имени Чехова проводится при поддержке Минкультуры России, департамента культуры Москвы, правительств России и Москвы.
15 из 15
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и фестиваля подчеркнул, что такие события способствуют развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению дружбы.
Тайваньский Legend Lin Dance Theatre представит спектакль "Вечное движение". Это спектакль-гипноз: происходящее на сцене заставляет забыть обо всем и не отрываясь наблюдать, как с невероятной фантазией и мастерством хореограф Линь Личэнь рассказывает историю. "Вечное движение" - это путешествие по жизни с ее радостями и печалями, путешествие, в котором каждый из нас должен найти свой собственный путь.
Линь Личэнь – одна из самых значимых хореографов мира по версии телеканала АРТЕ. На пике своей карьеры она неожиданно полностью решила посвятить себя семье. Вернуться в хореографию ее подтолкнуло излишне сильное влияние западной культуры на традиции ее родины.
В своей мифической вселенной Линь Личэнь смешивает элементы религиозных ритуалов, традиционных обрядов и легенд. Все это она искусно превращает в поэзию танца. Прекрасный ансамбль танцоров, игра света и фактур рождают космические ощущения.
Спектакли "Вечное движение" пройдут на сцене театра им. Моссовета 12-14 июня.
Парижская компания "Ангелы на потолке" представят спектакль "R.A.G.E.", созданный по мотивам романов "Обещание на рассвете" Ромена Гари, "Псевдо" и "Голубчик" Эмиля Ажара (Ромена Гари).
"Ангелы на потолке" - одна из самых известных трупп театра марионеток, заинтересовалась невероятной судьбой знаменитого французского писателя и мистификатора Ромена Гари. В названии спектакля перечислены буквы его имени – так же, как он сам смешал в своей жизни правду и вымысел, талант литератора и лавры дипломата, любовь и смерть.
Летчик и герой французского сопротивления, кавалер Ордена Почетного легиона, режиссер, писатель – единственный в мире человек, дважды удостоенный Гонкуровской премии по литературе: в 1956 под именем Ромена Гари и в 1975 под именем – Эмиля Ажара. Жизнь и смерть Ромена Гари - виртуозно выстроенный спектакль, последнюю сцену в котором он тоже придумал сам: покончил с собой в декабре 1980 года.
Обо всем этом рассказывается поэтическим языком театра марионеток, сознательно приоткрывая всю подноготную технического процесса создания спектакля, в котором множество механизмов, веревок, тканей, живых шумовых установок.
Спектакли пройдут на сцене театра "Школа драматического искусства" 13-15 июня.
Еще один тайваньский коллектив - Театр танца Тайваня - представит спектакль "Формоза" в постановке самого известного азиатского хореографа Линь Хуайминя. Он представит публике свою прощальную работу. Эта постановка - не только дань уважения родной стране, но и своеобразный итог его карьеры.
В ХVI веке, приближаясь к редкой красоты острову, португальские моряки с восхищением воскликнули: "Формоза!", что означало "прекрасный". С тех самых пор остров Тайвань носил это имя. Вдохновленный красотой родной земли, ее легендами и песнями, Линь Хуайминь использует движение и начертанное слово, чтобы создать образ своей Вселенной - своей жизни, полной любви, трагизма и надежды.
Театр танца Тао из Пекина, который называют "иконой стиля" в мире современного танца Китая, представит одноактные балеты на сцене "Мастерской Петра Фоменко" 18, 19 и 20 июня.
Компания "Маленькие часы" и "Театр ла Скала" из Парижа представит спектакль Scala. Автор концепции и режиссер Йоанн Буржуа - актер, режиссер, танцовщик - один из самых востребованных режиссеров во Франции. Он работает на стыке театрального и циркового искусства. В своем новом спектакле Scala ("Лестница") Буржуа ищет волшебную "точку замирания" - в жонглерском лексиконе это тот самый неуловимый момент, когда подброшенный в воздух предмет достигает пика параболы, прежде чем упасть. Страсть Буржуа - изучать эту идеальную точку, в которой пересекаются две оси - физическая и временная.
В июне режиссер Владимир Панков представит совместную работу Центра драматургии и режиссуры с Чеховским фестивалем - спектакль "Медведь" по одноименной пьесе-шутке Чехова (24, 25 и 26 июня на сцене "Центра драматургии и режиссуры"). В главных ролях - Елена Яковлева и Александр Феклистов.
На сцене развернется настоящий водевиль, где режиссер и композиторы Артем Ким и Даниил Посаженников соединят воедино популярные романсы с оперной классикой. История двух людей, между которыми после враждебного столкновения внезапно вспыхивает любовь, ставит вопрос о природе и искренности чувств.
Завершают июньские премьеры Чеховского фестиваля шоу "11 Воинов" труппы "Лон Юнь кунг-фу Джеки Чана" (Пекин), рассказывающее историю кунг-фу (с 25 по 29 июня на сцене театра им. Моссовета), и спектакль "Принц Лань Лин" Национального театра Китая (Пекин) - 26 и 27 июня на сцене Театра Наций.