Дутерте ищет компанию для возврата мусора в Канаду, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте поручил правительству найти частную компанию, чтобы вернуть в Канаду незаконно ввезенный на территорию страны мусор, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на представителя президента Сальвадора Панело.

"Дутерте расстроен из-за бездействия Канады по поводу вывоза мусора. Из-за этой оскорбительной задержки президент поручил соответствующему управлению найти частную судоходную компанию, которая отвезет канадский мусор назад в Канаду. Филиппины возьмут на себя все расходы", - приводит телеканал заявление Панело.

"Если Канада не примет мусор, мы оставим его в ее территориальных водах", - добавил Панело.