Дутерте ищет компанию для возврата мусора в Канаду, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте поручил правительству найти частную компанию, чтобы вернуть в Канаду незаконно ввезенный на территорию страны мусор, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на представителя президента Сальвадора Панело.
"Дутерте расстроен из-за бездействия Канады по поводу вывоза мусора. Из-за этой оскорбительной задержки президент поручил соответствующему управлению найти частную судоходную компанию, которая отвезет канадский мусор назад в Канаду. Филиппины возьмут на себя все расходы", - приводит телеканал заявление Панело.
"Если Канада не примет мусор, мы оставим его в ее территориальных водах", - добавил Панело.
Ранее сообщалось, что Филиппины отозвали своего посла и консулов из Канады из-за того, что канадская сторона не начала вывоз мусора, незаконно ввезенного в 2013 году. В ответ власти Канады заявили, что разочарованы решением Филиппин, при этом МИД страны подтвердил обязательство вывезти мусор. Ранее канадские власти ранее отказывались возвращать мусор, ссылаясь на отсутствие полномочий обязать частного перевозчика это сделать.
16 мая, 07:27Филиппины отозвали своего посла в Канаде