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РИА Новости

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

12:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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"Указ о роспуске парламента противоречит действующей конституции… По моему мнению, указ президента – это не только неуважение конституции, это заводит воюющую страну в конституционный кризис", - заявил Парубий, открывая внеочередное заседание Рады в среду.
По его словам, как глава Рады не может остановить действие указа президента, так не может и парламент. "Может только суд определить его соответствие конституции", - добавил спикер.
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Андрей ПарубийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А сколько законов лично Парубий нарушил, начиная с майдана?
22 мая, 13:26
РПРостовский Папа
1300000
Парубий самый неприятный из депутатов Рады, участник расстрела на Майдане и расправы в Одессе. Весь в крови, крепче всех держится за кормушку.
22 мая, 13:29
Сергей Советский
1000010
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