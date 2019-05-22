Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.

Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

"Указ о роспуске парламента противоречит действующей конституции… По моему мнению, указ президента – это не только неуважение конституции, это заводит воюющую страну в конституционный кризис", - заявил Парубий, открывая внеочередное заседание Рады в среду.