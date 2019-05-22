Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T12:08Z
https://ria.ru/20190522/1554793918.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/106399/56/1063995674_0:176:3182:1966_1036x0_80_0_0_1a448ad08c850cb42baef00a3a075638.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Рябков прокомментировал заявления по химоружию в Сирии

12:08
592
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЭксперты ООН в Сирии
Эксперты ООН в Сирии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Эксперты ООН в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия выступает за расследование всех возможных случаев применения химоружия в Сирии, но это должно быть именно следствие, а не обвинения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"У нас есть сведения о постоянно готовящихся провокациях со стороны боевиков, террористов с использованием химических веществ. На эти сведения наши американские коллеги, также их союзники, демонстративно не реагируют. В ОЗХО создан в нарушение конвенции запрещения химоружия так называемый атрибутивный механизм, которому теперь предстоит, видимо, действовать с учетом установок, которые в этой области политически формулируются западными странами. Мы за расследование любых случаев, когда, возможно, происходило применение отравляющих веществ. Но это должно быть расследованием, а не навешиванием ярлыков", - сказал Рябков журналистам.
Пригород Дамаска Дума
17 мая, 17:43
Эксперт ОЗХО признал выводы о химатаке в сирийской Думе неверными
Он отметил, что расследование предполагает выезд на место происшествия, опрос свидетелей на месте, сбор улик, доказательств с соблюдением их сохранности, последовательности действий по обеспечению сохранности.
"Ничего из упомянутого мной в предыдущих эпизодах подобного рода, когда пытались предъявить Дамаску обвинения в применении химоружия, не было сделано. В результате подорвано доверие к ОЗХО, некогда наиболее эффективной, успешной международной организации, универсальной в этой сфере. Не хотелось бы, чтобы Вашингтон шел и дальше по пути слома общепризнанных универсальных механизмов в угоду собственным политическим предпочтениям", - сказал замглавы МИД РФ.
"Надо играть по правилам и заниматься нормальной технической работой, а не искать предлоги для очередных противоправных шагов в отношении законного правительства в Дамаске", - подчеркнул он.
Ранее госдеп США заявил о признаках возможного применения властями Сирии химоружия и повторил предупреждение в адрес сирийских властей, что в случае применения химоружия ответ будет незамедлительным и соответствующим.
За два дня до того, как появилась эта информация, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить российские ВКС в химических атаках по мирным жителям. МИД Сирии опроверг информацию о химической атаке.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте в апреле прошлого года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще в марте сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте, где расположена Дума, провокации с инсценировкой применения химоружия.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
1600000
Обсудить 0
Война в СирииСергей РябковСирияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Нельзя нагнетать обстановку в Персидском заливе, заявил Рябков
РИА
Новости
Газовое месторождение во Львовской области Украины
МВФ больше не требует от Украины поднять цену на газ, заявили в Киеве
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
В Кремле американский ультиматум Турции по С-400 назвали непозволительным
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил главу партии "Слуга народа" первым замглавы СБУ
Лента
новостей
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Рябков: Россия будет противостоять попыткам совершить переворот в Венесуэле
Власти Калининграда намерены убрать "интим-автобус" из центра города
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Россия и Сирия отвергли идею США об отправке гумконвоя в Рукбан
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко
В Киеве посетовали, что Украину обсуждают без ее участия
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле напомнили Киеву, что на Украине идет гражданская война
Президент Филиппин Родриго Дутерте
Дутерте ищет компанию для возврата мусора в Канаду, сообщили СМИ
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ультиматум США к Турции из-за сделки по С-400
Россия продолжит поставки гуманитарной помощи КНДР на фоне засухи в стране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров надеется, что участие Индии и Пакистана в ШОС пойдет на пользу всем
В ДНР заявили о задержании украинских диверсантов
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
Лента новостейМолния