Рябков прокомментировал заявления по химоружию в Сирии

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия выступает за расследование всех возможных случаев применения химоружия в Сирии, но это должно быть именно следствие, а не обвинения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас есть сведения о постоянно готовящихся провокациях со стороны боевиков, террористов с использованием химических веществ. На эти сведения наши американские коллеги, также их союзники, демонстративно не реагируют. В ОЗХО создан в нарушение конвенции запрещения химоружия так называемый атрибутивный механизм, которому теперь предстоит, видимо, действовать с учетом установок, которые в этой области политически формулируются западными странами. Мы за расследование любых случаев, когда, возможно, происходило применение отравляющих веществ. Но это должно быть расследованием, а не навешиванием ярлыков", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что расследование предполагает выезд на место происшествия, опрос свидетелей на месте, сбор улик, доказательств с соблюдением их сохранности, последовательности действий по обеспечению сохранности.

"Ничего из упомянутого мной в предыдущих эпизодах подобного рода, когда пытались предъявить Дамаску обвинения в применении химоружия, не было сделано. В результате подорвано доверие к ОЗХО, некогда наиболее эффективной, успешной международной организации, универсальной в этой сфере. Не хотелось бы, чтобы Вашингтон шел и дальше по пути слома общепризнанных универсальных механизмов в угоду собственным политическим предпочтениям", - сказал замглавы МИД РФ.

"Надо играть по правилам и заниматься нормальной технической работой, а не искать предлоги для очередных противоправных шагов в отношении законного правительства в Дамаске", - подчеркнул он.

Ранее госдеп США заявил о признаках возможного применения властями Сирии химоружия и повторил предупреждение в адрес сирийских властей, что в случае применения химоружия ответ будет незамедлительным и соответствующим.

За два дня до того, как появилась эта информация, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить российские ВКС в химических атаках по мирным жителям. МИД Сирии опроверг информацию о химической атаке.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте в апреле прошлого года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще в марте сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте, где расположена Дума, провокации с инсценировкой применения химоружия.