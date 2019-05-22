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РИА Новости

Нельзя нагнетать обстановку в Персидском заливе, заявил Рябков

12:04
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США предпринимают шаги в адрес Ирана, в том числе в Персидском заливе, надеясь, что у кого-то сдадут нервы, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Главное - нельзя нагнетать обстановку, как это делают США и некоторые их союзники в регионе Персидского залива в надежде, как нам кажется, что у кого-то сдадут нервы", - сказал Рябков журналистам.
Он подчеркнул, что последние действия Ирана не идут вразрез с СВПД, но, тем не менее, назрела необходимость для созыва совместной комиссии, чтобы обсудить весь комплекс накопившихся вопросов.
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Сергей РябковРоссияИранСШАВ мире
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