Нельзя нагнетать обстановку в Персидском заливе, заявил Рябков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США предпринимают шаги в адрес Ирана, в том числе в Персидском заливе, надеясь, что у кого-то сдадут нервы, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Главное - нельзя нагнетать обстановку, как это делают США и некоторые их союзники в регионе Персидского залива в надежде, как нам кажется, что у кого-то сдадут нервы", - сказал Рябков журналистам.