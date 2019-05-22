Власти Индонезии временно ограничили доступ к соцсетям

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство Индонезии временно ограничило доступ к фотографиям и видеороликам в социальных сетях и мессенджерах на фоне беспорядков в Джакарте, начавшихся после объявлениях результатов всеобщих выборов, сообщает газета Правительство Индонезии временно ограничило доступ к фотографиям и видеороликам в социальных сетях и мессенджерах на фоне беспорядков в Джакарте, начавшихся после объявлениях результатов всеобщих выборов, сообщает газета Jakarta Post.

"Чтобы не допустить распространения ложных новостей и подстрекательских сообщений, мы временно ограничили доступ к определенным функциям в социальных сетях", - заявил министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто.

Как уточнил министр по коммуникациям и информационным технологиям Рудиантара, ограничения касаются публикации и загрузки в социальных сетях и мессенджерах видеороликов и фотографий. "Мы все столкнемся с замедлением, если попытаемся скачать или загрузить видео или фото", - пояснил он. Министр подчеркнул, что данная мера временная, но когда она будет отменена, не уточнил.

Центральная избирательная комиссия Индонезии в понедельник вечером завершила подсчет голосов после общих выборов, которые прошли 21 апреля. Действующий президент Джоко Видодо одержал победу, набрав 55,5% голосов избирателей. Его оппонента Прабово Субианто поддержали 44,5% избирателей.