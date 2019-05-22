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РИА Новости

Власти Индонезии временно ограничили доступ к соцсетям

12:01
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство Индонезии временно ограничило доступ к фотографиям и видеороликам в социальных сетях и мессенджерах на фоне беспорядков в Джакарте, начавшихся после объявлениях результатов всеобщих выборов, сообщает газета Jakarta Post.
"Чтобы не допустить распространения ложных новостей и подстрекательских сообщений, мы временно ограничили доступ к определенным функциям в социальных сетях", - заявил министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто.
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Как уточнил министр по коммуникациям и информационным технологиям Рудиантара, ограничения касаются публикации и загрузки в социальных сетях и мессенджерах видеороликов и фотографий. "Мы все столкнемся с замедлением, если попытаемся скачать или загрузить видео или фото", - пояснил он. Министр подчеркнул, что данная мера временная, но когда она будет отменена, не уточнил.
Центральная избирательная комиссия Индонезии в понедельник вечером завершила подсчет голосов после общих выборов, которые прошли 21 апреля. Действующий президент Джоко Видодо одержал победу, набрав 55,5% голосов избирателей. Его оппонента Прабово Субианто поддержали 44,5% избирателей.
Во вторник в столице страны сторонники Субианто вышли на акции протеста, в среду демонстрации продолжились. Как заявил губернатор столицы Аниса Басведанат, в ходе протестов в Джакарте шесть человек погибли и 200 пострадали. В столицу для обеспечения безопасности и охраны избирательной комиссии, президентского дворца, парламентских зданий и посольств полиция и вооруженные силы страны направили около 40 тысяч человек.
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Джоко ВидодоПрабово СубиантоДжакартаИндонезияВ мире
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