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РИА Новости

МВФ больше не требует от Украины поднять цену на газ, заявили в Киеве

12:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовое месторождение во Львовской области Украины
Газовое месторождение во Львовской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Газовое месторождение во Львовской области Украины. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд больше не требует от Киева повысить цену на газ, этот вопрос не является препятствием для получения очередного транша, заявил в среду представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус.
"На сегодняшний день у МВФ нет никаких новых требований или претензий относительно цены на газ. Этот пункт, который был прописан в меморандуме, выполнен. Это не является препятствием для следующего транша. На сегодняшний день этот вопрос не является актуальным со стороны МВФ", - заявил Герус в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".
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Правительство Украины 19 октября 2018 года приняло решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составляет 8,5 тысячи гривен (306,7 долларов) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.
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