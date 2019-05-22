МВФ больше не требует от Украины поднять цену на газ, заявили в Киеве

"На сегодняшний день у МВФ нет никаких новых требований или претензий относительно цены на газ. Этот пункт, который был прописан в меморандуме, выполнен. Это не является препятствием для следующего транша. На сегодняшний день этот вопрос не является актуальным со стороны МВФ", - заявил Герус в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Правительство Украины 19 октября 2018 года приняло решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составляет 8,5 тысячи гривен (306,7 долларов) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.