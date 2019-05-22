Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по нарушениям в Госфильмофонде

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Счетная палата направила в Генпрокуратуру обращение в связи нарушениями Госфильмофондом при расходовании бюджетных средств в 2018 году, говорится в сообщении ведомства.

Проверка аудиторов показала, что Госфильмофонд неправильно рассчитал объем необходимых ему финансов, в результате чего сумма бюджетных ассигнований для него на 2018 год была завышена почти на 15 миллионов рублей.

При этом, по данным Счетной палаты, Фонд не справился с функциями заказчика проектных работ по строительству хранилища фильмовых документов: с 2016 года он так и не смог получить положительное заключение госэкспертизы на разработанную проектную документацию. В результате объект в эксплуатацию в 2018 году не введен. Аудиторы выявили нарушения и при реконструкции Госфильфондом фильмохранилища. "В целях ухода от проведения конкурентной процедуры Госфильмофонд искусственно раздробил единую закупку на производство общестроительных работ и заключил 6 контрактов стоимостью до 400 тысяч рублей с единственным поставщиком", - говорится в материалах Счетной палаты.

"Помимо этого, Госфильмофонд при определении начальной цены контрактов неправомерно использовал индексы расчета стоимости работ: вместо индексов Минстроя он взял индексы Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию, не вошедшие в Федеральный реестр сметных нормативов. В результате сметная стоимость работ и оборудования оказалась завышена почти на 5 миллионов рублей". - отмечают аудиторы.

"Указанный факт свидетельствует о наличии признаков причинения ущерба экономическим интересам государства, в связи с чем принято решение направить обращение в Генеральную прокуратуру", - говорится в сообщении ведомства.