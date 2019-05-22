Власти Калининграда намерены убрать "интим-автобус" из центра города

"Автомобиль стоит на парковке общего доступа. Поэтому совместно с ГИБДД будем искать действенный механизм вывоза данного транспортного средства. Работа по этому автомобилю, где торгуют широким ассортиментом интимных товаров, только начата. Ему там явно не место. И мы найдем способ вывезти объект с этого места. Сейчас прорабатываем правовую сторону вопроса", - сказал Чернышев.

Как рассказали РИА Новости в городской администрации, магазин интимных товаров, обустроенный в старом автобусе, разместился возле Центрального парка культуры и отдыха еще несколько лет назад. Местные власти несколько раз пытались убрать его из центра города, однако каждый раз не могли повлиять на собственника, поскольку торговля товарами эротического содержания, согласно законодательству, подпадает под статью о розничной торговле, а сам магазин на колесах считается обычным транспортным средством, припаркованным на бесплатной стоянке.