Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T11:53Z
https://ria.ru/20190522/1554792739.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153350/91/1533509134_0:273:3156:2048_1036x0_80_0_0_b36769dba8ca25affffe38f35dfadfe8.jpg
РИА Новости

В Кремле не знают о нехватке инсулина в Саратове, заявил Песков

11:53
312
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о каких-либо проблемах с нехваткой инсулина в Саратове, но уточнят в министерства здравоохранения РФ.
Ранее в группе "Типичный Саратов" в социальной сети "ВКонтакте" анонимный пользователь сообщил, что в первой городской больнице очередь за инсулином, "потому что его постоянно нет". По его словам, лекарство выдают диабетикам в лучшем случае на неделю вместо месяца. К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена очередь примерно из 40 человек, среди которых в основном люди пожилого возраста. Также сообщалось, что саратовский минздрав опроверг информацию об очереди за инсулином в местной больнице
Инсулин в ампулах. Архивное фото
13 ноября 2018, 13:57
В Уфе завели дело после данных о выдаче просроченного инсулина детям
"Мне ничего неизвестно о перебоях с инсулином. Минздрав не сигнализировал ни о каких чрезвычайных ситуациях в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами. Мы обязательно справимся в Минздраве, но нам ничего об этом неизвестно", - сказал Песков в среду.
001011
Обсудить 0
Дмитрий ПесковСаратовская областьОбщество
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не считают, что есть проблема нехватки дорогостоящих лекарств
РИА
Новости
Киев
Песков: Москва хочет, чтобы на Украине обеспечивались права русскоязычных
Саратовский минздрав опроверг информацию об очереди за инсулином в больнице
Власти Калининграда намерены убрать "интим-автобус" из центра города
Лента
новостей
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Рябков: Россия будет прилагать все усилия для нормализации отношений с США
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Государство обязано оказывать содействие профсоюзам, заявил Путин
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ультиматум США к Турции из-за сделки по С-400
Президент России Владимир Путин ви президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Путин встретится с президентом Республики Конго
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Рябков: Россия будет противостоять попыткам совершить переворот в Венесуэле
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Москва
Кремль ждет от Киева шагов по выполнению минских соглашений, заявил Песков
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Премьер Украины подтвердил, что передаст свое заявление об отставке в Раду
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Возможность для встречи Путина и Трампа есть, заявил Рябков
Газовое месторождение во Львовской области Украины
МВФ больше не требует от Украины поднять цену на газ, заявили в Киеве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
Лента новостейМолния