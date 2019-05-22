В Кремле не знают о нехватке инсулина в Саратове, заявил Песков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о каких-либо проблемах с нехваткой инсулина в Саратове, но уточнят в министерства здравоохранения РФ.
Ранее в группе "Типичный Саратов" в социальной сети "ВКонтакте" анонимный пользователь сообщил, что в первой городской больнице очередь за инсулином, "потому что его постоянно нет". По его словам, лекарство выдают диабетикам в лучшем случае на неделю вместо месяца. К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена очередь примерно из 40 человек, среди которых в основном люди пожилого возраста. Также сообщалось, что саратовский минздрав опроверг информацию об очереди за инсулином в местной больнице
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"Мне ничего неизвестно о перебоях с инсулином. Минздрав не сигнализировал ни о каких чрезвычайных ситуациях в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами. Мы обязательно справимся в Минздраве, но нам ничего об этом неизвестно", - сказал Песков в среду.