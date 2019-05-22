В Кремле не знают о нехватке инсулина в Саратове, заявил Песков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о каких-либо проблемах с нехваткой инсулина в Саратове, но уточнят в министерства здравоохранения РФ.

"Мне ничего неизвестно о перебоях с инсулином. Минздрав не сигнализировал ни о каких чрезвычайных ситуациях в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами. Мы обязательно справимся в Минздраве, но нам ничего об этом неизвестно", - сказал Песков в среду.