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РИА Новости

Кремль ждет от Киева шагов по выполнению минских соглашений, заявил Песков

11:50
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© Евгений БиятовМосква
Москва
© Евгений Биятов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Кремль ожидает от Киева конкретных шагов по реализации минских соглашений и нормализации отношений с Россией, но пока их не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией.
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"Это внутреннее дело Украины, безусловно. Конечно, от Киева мы бы ожидал какие-то конкретные шаги. Прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока. И во-вторых, это в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - сказал Песков.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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