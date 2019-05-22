Кремль ждет от Киева шагов по выполнению минских соглашений, заявил Песков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Кремль ожидает от Киева конкретных шагов по реализации минских соглашений и нормализации отношений с Россией, но пока их не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На Украине могут провести референдум о переговорах с Россией, заявили в Киеве. Это – часть политической игры нового президента, считает политолог Владимир Шаповалов. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Политолог: отношения Украины с Россией – вопрос, не требующий референдума На Украине могут провести референдум о переговорах с Россией, заявили в Киеве. Это – часть политической игры нового президента, считает политолог Владимир Шаповалов. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

"Это внутреннее дело Украины, безусловно. Конечно, от Киева мы бы ожидал какие-то конкретные шаги. Прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока. И во-вторых, это в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - сказал Песков.