Кремль ждет от Киева шагов по выполнению минских соглашений, заявил Песков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Кремль ожидает от Киева конкретных шагов по реализации минских соглашений и нормализации отношений с Россией, но пока их не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией.
"Это внутреннее дело Украины, безусловно. Конечно, от Киева мы бы ожидал какие-то конкретные шаги. Прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока. И во-вторых, это в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - сказал Песков.