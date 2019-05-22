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РИА Новости
Туризм

Минэкономразвития РФ поставило цель повысить долю туризма в ВВП до 6%

12:00
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМолодые люди на смотровой площадке в Москве
Молодые люди на смотровой площадке в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Основная среднесрочная стратегическая цель в развитии туристической отрасли России - увеличение ее вклада в ВВП страны с 3,5% до 6%, заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин.
"Стратегической целью для себя на данном этапе мы установили рост вклада туризма в ВВП. Сейчас доля туризма составляет примерно 3,5%, но мы полагаем, что с учетом структуры экономики можно увеличить ее до 6% как среднесрочную цель, с выходом на более высокий показатель, как только отрасль сформируется и в отрасль пойдут инвестиции", - сообщил он.
Среди дополнительных целей, которые ставятся Минэкономразвития, Галкин также назвал рост показателей турпотока и инвестиций в отрасль.
"Рост турпотока должен возникать как в существующих точках притяжения, так и на новых направлениях. Также важен рост государственных и частных инвестиций. Они должны приходить, чтобы помогать создавать турпродукт и условия для появления разнообразного турпродукта", - пояснил замминистра.
Галкин также напомнил, что среди целей министерство видит вхождение России в десятку самых популярных туристических направлений по версии Всемирной туристической организации (UNWTO).
Вид со смотровой площадки МГУ им. М.В. Ломоносова на Международный деловой центр Москва-Сити в Москве.
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