Минэкономразвития РФ поставило цель повысить долю туризма в ВВП до 6%

Молодые люди на смотровой площадке в Москве

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Основная среднесрочная стратегическая цель в развитии туристической отрасли России - увеличение ее вклада в ВВП страны с 3,5% до 6%, заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин.

"Стратегической целью для себя на данном этапе мы установили рост вклада туризма в ВВП. Сейчас доля туризма составляет примерно 3,5%, но мы полагаем, что с учетом структуры экономики можно увеличить ее до 6% как среднесрочную цель, с выходом на более высокий показатель, как только отрасль сформируется и в отрасль пойдут инвестиции", - сообщил он.

Среди дополнительных целей, которые ставятся Минэкономразвития, Галкин также назвал рост показателей турпотока и инвестиций в отрасль.

"Рост турпотока должен возникать как в существующих точках притяжения, так и на новых направлениях. Также важен рост государственных и частных инвестиций. Они должны приходить, чтобы помогать создавать турпродукт и условия для появления разнообразного турпродукта", - пояснил замминистра.