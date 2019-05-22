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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Темрезов: более 80% основных соцобъектов в КЧР адаптированы для инвалидов

11:48
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© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиГлава республики Рашид Темрезов
Глава республики Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики
ЧЕРКЕССК, 22 мая - РИА Новости. Более 80% приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Карачаево-Черкесии адаптированы для маломобильных групп населения, сообщил в среду глава республики Рашид Темрезов в послании Народному Собранию КЧР.
"К началу года доля доступных приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для маломобильных групп населения в их общем количестве составила – 81%", - сказал Темрезов.
Он пояснил, что многие объекты и услуги в республике стали доступными для инвалидов в рамках реализации государственной программы "Доступная среда": появились пандусы, подъёмники для колясочников, пешеходные переходы обустроены для слабовидящих людей, учреждения культуры оснащены специализированными оборудованием для инвалидов по слуху и зрению.
В то же время, отметил Темрезов в послании, условия для маломобильных граждан, например, установка пандусов, не должны создаваться "для галочки", соответствующие организации должны с полной ответственностью подходить к выполнению поставленных задач.
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"К примеру, зафиксированы случаи, когда пандусы по своим техническим параметрам не соответствуют установленным нормативам: то они узкие, то широкие, то невероятно крутые. Их надо устанавливать для жителей республики, а не для очередной галочки в отчете", - сказал руководитель региона.
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Карачаево-Черкесская республикаРашид Темрезов
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