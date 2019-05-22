В лаборатории "Сколково" разлился бром

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В лаборатории инновационного центра "Сколково" на западе Москвы разлилось пять граммов брома, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Сейчас вдохнувшего пары вещества лаборанта осматривают медики.

Эвакуация не проводилась.

Позднее в фонде сообщили, что все последствия выброса паров соединения брома устранены, угрозы для работы нет.

Бром ядовит: токсичная доза для организма составляет три грамма, летальная – от 35.

При содержании брома в воздухе 0,001% наблюдаются раздражение слизистых оболочек, головокружение, кровотечение из носа. При более высоких концентрациях – удушье, спазмы, заболевание дыхательных путей.

При отравлении парами брома пострадавшего нужно немедленно вывести на свежий воздух. Для восстановления дыхания можно пользоваться тампоном, смоченным нашатырным спиртом, периодически поднося его к носу пострадавшего на короткое время.