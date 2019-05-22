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РИА Новости

В лаборатории "Сколково" разлился бром

11:48
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В лаборатории инновационного центра "Сколково" на западе Москвы разлилось пять граммов брома, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Сейчас вдохнувшего пары вещества лаборанта осматривают медики.
Эвакуация не проводилась.
Позднее в фонде сообщили, что все последствия выброса паров соединения брома устранены, угрозы для работы нет.
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Бром ядовит: токсичная доза для организма составляет три грамма, летальная – от 35.
При содержании брома в воздухе 0,001% наблюдаются раздражение слизистых оболочек, головокружение, кровотечение из носа. При более высоких концентрациях – удушье, спазмы, заболевание дыхательных путей.
При отравлении парами брома пострадавшего нужно немедленно вывести на свежий воздух. Для восстановления дыхания можно пользоваться тампоном, смоченным нашатырным спиртом, периодически поднося его к носу пострадавшего на короткое время.
Крупнейшая за последнее время утечка брома произошла на Урале 1 сентября 2011 года: токсичное вещество вылилось из вагона грузового состава на станции "Челябинск-Главный". Тогда пострадали 36 человек.
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