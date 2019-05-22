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РИА Новости

В Кремле оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

11:46
19549
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая РИА Новости. В Кремле считают внутренним делом Украины вопрос о референдуме по отношениям с Россией, сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский намерен инициировать проведение всенародного голосования по переговорам с Москвой.

"Это не наше дело — говорить о том, симпатичная это идея или нет. Главное, чтобы был толк. Главное, что была бы эффективность", — отреагировал Песков на брифинге.

Его также попросили прокомментировать слова Богдана о возможном вынесении на референдум результатов "мирных переговоров с Россией". Пресс-секретарь напомнил, что на Украине идет гражданская война.
"Что значит мирные переговоры? Тут надо сначала ответить на этот вопрос. Понимаете, между Россией и Украиной нет никаких вооруженных конфликтов. На Украине гражданская война, вот в чем дело. Поэтому здесь, безусловно, еще мы ожидаем, конечно, прояснения, так, чтобы понять все-таки, о чем идет речь", — сказал он.
Кроме того, в Кремле добавили, что по-прежнему ждут от Киева выполнения Минских соглашений и защиты прав русскоязычного населения страны.
Президент Украины Владимир Зеленский и его советник Андрей Богдан во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019
08:32
Политолог: отношения Украины с Россией – вопрос, не требующий референдумаНа Украине могут провести референдум о переговорах с Россией, заявили в Киеве. Это – часть политической игры нового президента, считает политолог Владимир Шаповалов. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
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Дмитрий ПесковРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
А России нужна нищая, в состоянии войны Украина, только так она сможет оправдать текущее состояние внутри страны. чтобы "хотите как на Украине?" не утратило и не поменяло смысл.
22 мая, 12:41
MonoJet Нах
5312154
Глупость. У России прекрасные отношения с Беларусью и Казахстаном. И живут они не хуже России,но намного лучше Украины.
22 мая, 12:44
Максим Егорыч
3920001
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