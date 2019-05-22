В Кремле оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

"Это не наше дело — говорить о том, симпатичная это идея или нет. Главное, чтобы был толк. Главное, что была бы эффективность", — отреагировал Песков на брифинге.

"Что значит мирные переговоры? Тут надо сначала ответить на этот вопрос. Понимаете, между Россией и Украиной нет никаких вооруженных конфликтов. На Украине гражданская война, вот в чем дело. Поэтому здесь, безусловно, еще мы ожидаем, конечно, прояснения, так, чтобы понять все-таки, о чем идет речь", — сказал он.