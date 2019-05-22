В Кремле оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Кремле считают внутренним делом Украины вопрос о референдуме по отношениям с Россией, сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский намерен инициировать проведение всенародного голосования по переговорам с Москвой.
"Это не наше дело — говорить о том, симпатичная это идея или нет. Главное, чтобы был толк. Главное, что была бы эффективность", — отреагировал Песков на брифинге.
Его также попросили прокомментировать слова Богдана о возможном вынесении на референдум результатов "мирных переговоров с Россией". Пресс-секретарь напомнил, что на Украине идет гражданская война.
"Что значит мирные переговоры? Тут надо сначала ответить на этот вопрос. Понимаете, между Россией и Украиной нет никаких вооруженных конфликтов. На Украине гражданская война, вот в чем дело. Поэтому здесь, безусловно, еще мы ожидаем, конечно, прояснения, так, чтобы понять все-таки, о чем идет речь", — сказал он.
Кроме того, в Кремле добавили, что по-прежнему ждут от Киева выполнения Минских соглашений и защиты прав русскоязычного населения страны.