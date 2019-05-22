"Невидимые убийцы": китайские СМИ оценили российские системы РЭБ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Китайское онлайн-издание Китайское онлайн-издание Sohu оценило российские системы радиоэлектронный борьбы.

Портал отмечает, что ни один из комплексов РЭБ не "засветился" во время недавнего парада Победы. Журналисты предполагают, что информация о таком типе вооружений специально не афишируется публично, поскольку именно эти системы могут сыграть решающую роль в современной войне.

"Эти "невидимые убийцы" хоть и обладают огромной мощностью, на вид весьма неприглядны. Парад рассчитан на визуальное восприятие, и боевые самолеты, танки, ровный строй стотонных пусковых установок баллистических ракет лучше внушают зрителям ощущение армейской мощи. Если же на параде появятся средства РЭБ с радарами и антеннами, их никто не заметит", — говорится в статье.

В качестве примера издание приводит комплекс "Мурманск-БН". Система предназначена для ведения постоянной радиолокационной разведки и способна подавлять связь противника в радиусе до двух тысяч километров. Утверждается, что этот комплекс способен изменить ход войны. При этом ни одной фотографии, показывающей его целиком, опубликовано не было.

У высокотехнологичных армий западных стран такие возможности вызывают особые опасения, подчеркивает портал. Так, в ходе учений в армии США осознали, что боевая группа пехотной бригады без спецсвязи и электронного оборудования полностью теряет боеспособность.