В России планируют выпускать вагоны с приятными ароматами

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский производитель "Трансмашхолдинг" планирует выпускать пассажирские вагоны с ароматами, например, свежесваренного кофе, сообщил заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

"Новые направления. Один из трендов, которые мы только изучаем, но вероятнее всего, в вагонах с 2023 года начнем уже реализовывать, - это аромадизайн. Это такой новый элемент, когда утром по вагону, например, распространяется запах свежесвареного кофе", - рассказал Лошманов в среду на конференции "Пассажирский рельсовый транспорт России: курс на развитие", организованной РБК.

Заместитель генерального директора ТМХ отметил, что ароматы есть, например, в магазинах. "Сегодня это мировая тенденция. Мы это уже обсуждаем, ищем технические решения, как это сделать. Если заказчик (ФПК - ред.) нам это закажет и подтвердит, то мы к 2023 году будем готовы это сделать. Мы видим, что в поездах это будет работать", - сказал он.

Например, отметил Лошманов, поезд проезжает поле с красивыми цветами, и при этом в вагоне распространяется аромат цветов. "Такая идея, на наш взгляд, будет таким дополнительным элементом привлечения пассажиров и комфорта в пути", - добавил он.