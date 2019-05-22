ФСБ пришла с обысками в министерство экологии Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Региональное управление ФСБ России провело обыски в министерстве экологии Нижегородской области, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства региона.

"Министерство … подтверждает проведение оперативных мероприятий, связанных с деятельностью компании "Управление отходами-НН" на Балахнинском и Городецком полигонах ТБО в 2014-2016 годах"", - заявили в правительстве.

Обыски проводились, по предварительным данным, сотрудниками ФСБ, добавили в пресс-службе.

В пресс-службе УФСБ агентству сообщили, что действительно работают по этому делу, но отказались от комментариев, пообещав предоставить их позже.

Как сообщается на сайте компании "Управление отходами-НН", она была образована в 2010 году. Главной задачей компании названо создание в рамках областной программы по обращению с отходами межмуниципальных мусоросортировочных комплексов.