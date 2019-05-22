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РИА Новости

ФСБ пришла с обысками в министерство экологии Нижегородской области

11:36
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Региональное управление ФСБ России провело обыски в министерстве экологии Нижегородской области, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства региона.
"Министерство … подтверждает проведение оперативных мероприятий, связанных с деятельностью компании "Управление отходами-НН" на Балахнинском и Городецком полигонах ТБО в 2014-2016 годах"", - заявили в правительстве.
Обыски проводились, по предварительным данным, сотрудниками ФСБ, добавили в пресс-службе.
В пресс-службе УФСБ агентству сообщили, что действительно работают по этому делу, но отказались от комментариев, пообещав предоставить их позже.
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Как сообщается на сайте компании "Управление отходами-НН", она была образована в 2010 году. Главной задачей компании названо создание в рамках областной программы по обращению с отходами межмуниципальных мусоросортировочных комплексов.
С правительством области компания заключила концессионные соглашения о создании и эксплуатации таких объектов на территории Городецкого и Балахнинского районов Нижегородской области сроком на 25 лет. Объекты введены в эксплуатацию в 2012 и 2014 годах. Они обслуживают 11 районов Нижегородской области с населением около 600 тысяч человек (примерно 20% населения).
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ФСБ РФНижегородская областьПроисшествия
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