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РИА Новости

Саратовский минздрав опроверг информацию об очереди за инсулином в больнице

11:32
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Скопление пациентов в коридоре городской больницы Саратова, где в среду проводит проверку комиссия минздрава области после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, никак не связано с обеспечением сахароснижающими препаратами, заявил РИА Новости начальник пресс-службы министерства Александр Колоколов.
Ранее в группе "Типичный Саратов" в социальной сети "ВКонтакте" анонимный пользователь сообщил, что в первой городской больнице очередь за инсулином. К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена очередь примерно из 40 человек, среди которых в основном люди пожилого возраста. Колоколов ранее сообщил РИА Новости, что областной минздрав направил в среду комиссию в больницу, чтобы выяснить причину появления очереди.
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"Комиссия работает в поликлиническом отделении первой городской клинической больницы. Но уже предварительно установлено, что очередь, которая запечатлена на фотографии в социальных сетях, никак не связана с обеспечением людей инсулином и сахароснижающими препаратами", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в настоящее время в поликлиническом отделении первой городской клинической больницы Саратова на этаже ведется ремонт в одном крыле, поэтому временно специалисты переведены в другое крыло, где и оказалась запечатлена "некая скученность людей, которые стоят на прием к офтальмологу, к неврологу, к инфекционисту, к эндокринологу и другим специалистам". Колоколов предположил, что фотография была сделана в утреннее время, когда в поликлинику приходит наибольшее число пациентов.
"Это временная мера, пока мы ведем ремонт, чтобы улучшить условия оказания медпомощи пациентам. Ремонт будет завершен в ближайшее время, специалисты вернутся в свои прежние кабинеты, и поликлиника будет работать так же, как и работала раньше", - пояснил он.
По его словам, проблем с обеспечением диабетиков льготными лекарствами в области нет. "В Саратовской области сахароснижающие препараты есть. Если у кого-то возникают определенные проблемы, мы готовы с этими точечными проблемами разбираться", - подчеркнул начальник пресс-службы.
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