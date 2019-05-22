Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Украинские военные заявили, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.

"По предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих вооруженных сил Украины из состава объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил, опубликованном в Facebook

Военная прокуратура проводит следственные действия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.