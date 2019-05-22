Участники СМИД ШОС подписали дорожную карту по взаимодействию с партнерами

БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Участники заседания Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества подписали дорожную карту по взаимодействию со странами-наблюдателями и партнерами, сообщил в среду глава внешнеполитического ведомства Киргизии Чингиз Айдарбеков.

В Бишкеке в среду прошло заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. В нем приняли участие представители России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана.

"Важным итогом работы заседания стало подписание дорожной карты по развитию взаимодействия секретариата ШОС с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу на среднесрочную перспективу", - заявил глава киргизского МИДа.

По словам Айдарбекова, в ходе заседания "состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Согласованы позиции сторон по этим вопросам, и они отражены в принятом нами информационном соглашении по итогам заседания СМИД".

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, также на совете участниками "приняты за основу проекты Бишкекской декларации и информационного сообщения по итогам заседания совет глав ШОС".

"Мы утвердили отчет о работе секретариата ШОС за прошлый год. Одобрили проект отчета о деятельности организации за отчетный период", - заявил он.