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РИА Новости

Участники СМИД ШОС подписали дорожную карту по взаимодействию с партнерами

11:28
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© Фото : VmenkovВид на площадь Ала-Тоо в Бишкеке
Вид на площадь Ала-Тоо в Бишкеке
© Фото : Vmenkov
БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Участники заседания Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества подписали дорожную карту по взаимодействию со странами-наблюдателями и партнерами, сообщил в среду глава внешнеполитического ведомства Киргизии Чингиз Айдарбеков.
В Бишкеке в среду прошло заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. В нем приняли участие представители России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана.
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"Важным итогом работы заседания стало подписание дорожной карты по развитию взаимодействия секретариата ШОС с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу на среднесрочную перспективу", - заявил глава киргизского МИДа.
По словам Айдарбекова, в ходе заседания "состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Согласованы позиции сторон по этим вопросам, и они отражены в принятом нами информационном соглашении по итогам заседания СМИД".
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, также на совете участниками "приняты за основу проекты Бишкекской декларации и информационного сообщения по итогам заседания совет глав ШОС".
"Мы утвердили отчет о работе секретариата ШОС за прошлый год. Одобрили проект отчета о деятельности организации за отчетный период", - заявил он.
В 2019 году Киргизия председательствует в ШОС и ОДКБ. В республике уже состоялись встречи глав оборонных ведомств организаций и секретарей Советов безопасности стран ШОС, а также Второй форум женщин стран ШОС; 13-14 июня 2019 года в Бишкеке пройдет саммит глав государств-членов организации.
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