Додон дал депутатам две недели на создание коалиции

КИШИНЕВ, 22 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в среду, что у депутатов осталось всего две недели, чтобы договориться о создании парламентского большинства, иначе он объявит о роспуске парламента, а в стране будут досрочные выборы.

"Я сегодня обратился в КС, чтобы узнать, когда начинается точка отсчета трех месяцев работы парламента — со дня признания Конституционным судом мандатов депутатов (9 марта) или со дня учредительного заседания (21 марта). Скорее всего, осталось всего две недели — до 7 июня. Если до этого дня не будет сформировано парламентское большинство, то я вынужден буду распустить парламент", - сказал Додон.

Ранее президент говорил, что перед роспуском парламента он готов снова собрать депутатов на консультации, чтобы стране не пришлось переживать досрочные выборы.

"Впервые в истории Молдавии мы оказались в ситуации, когда по истечению двух месяцев с учредительного заседания парламента у нас нет председателя парламента и функционального правительства. Я хочу обратиться к депутатам, выбранным 24 февраля: или беритесь за работу, или отправляйтесь на досрочные выборы", - подчеркнул Додон.

На выборах в Молдавии, прошедших 24 февраля, Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Додона и выступает за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, получила 35 мандатов, Демократическая партия Молдавии во главе с Владимиром Плахотнюком — 30 мандатов, правый блок ACUM - 26 мандатов, партия "Шор" - семь. Также в парламент прошли три независимых кандидата.