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РИА Новости

Apple пообещала устранить проблему с отображением Крыма в "Погоде"

11:20
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах Apple устранены, однако до сих пор остается проблема в продукте Apple "Погода", заявил глава комитета ГД по информационной политике Леонид Левин.
"Констатируем исполнение компанией Apple действующего законодательства, вместе с тем остались еще вопросы, которые требуют корректировок со стороны компании, в частности, если по картам устранены замечания, которые были со стороны Госдумы, и территория РФ, включая Крым, сегодня отражается целиком, то по одному из сервисов -… речь идет о "Погоде" - сегодня территориальная принадлежность убрана", - сказал Левин журналистам по итогам встречи депутатов с представителями Apple в среду.
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Политик пояснил, что некоторые города Крыма сейчас не отображаются как территория РФ, при этом и не отражаются как территория Украины. Депутат подчеркнул что формально "это уже не нарушение".
"Они подчеркивают, что это техническая составляющая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли в данном вопросе политическая составляющая.
"Они пообещали устранить и в течение недели нас проинформировать о сроках, в которые будут устранены", - сказал Левин.
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AppleКрымТехнологии
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