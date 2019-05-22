Apple пообещала устранить проблему с отображением Крыма в "Погоде"

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах Apple устранены, однако до сих пор остается проблема в продукте Apple "Погода", заявил глава комитета ГД по информационной политике Леонид Левин.

"Констатируем исполнение компанией Apple действующего законодательства, вместе с тем остались еще вопросы, которые требуют корректировок со стороны компании, в частности, если по картам устранены замечания, которые были со стороны Госдумы, и территория РФ, включая Крым, сегодня отражается целиком, то по одному из сервисов -… речь идет о "Погоде" - сегодня территориальная принадлежность убрана", - сказал Левин журналистам по итогам встречи депутатов с представителями Apple в среду.

Политик пояснил, что некоторые города Крыма сейчас не отображаются как территория РФ, при этом и не отражаются как территория Украины. Депутат подчеркнул что формально "это уже не нарушение".

"Они подчеркивают, что это техническая составляющая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли в данном вопросе политическая составляющая.