Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T11:13Z
https://ria.ru/20190522/1554789783.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155304/04/1553040455_0:0:2462:1386_1036x0_80_0_0_b4f26a70381b6070363c86c60771f986.jpg
РИА Новости

Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано

11:13
2189
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что решение президента Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжаловано в Конституционном суде.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
"Да", - написал Парубий в комментариях на своей странице в Facebook в ответ на вопрос, будет ли оспорено решение о роспуске парламента в Конституционном суде.
Он также считает плохим знаком то, что Зеленский начинает свою деятельность с нарушения Конституции. "Грустно и тревожно, что гарант конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак", - написал Парубий.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 18:58
Зеленский использует против Рады тактику блицкрига, считает эксперт
2180104
Обсудить 1
Андрей ПарубийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации
Зеленский назначил представителя президента Украины в правительстве
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
Зеленский должен решить вопрос Донбасса самостоятельно, считает эксперт
Логотип компании Apple
Apple пообещала устранить проблему с отображением Крыма в "Погоде"
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Глава Минобороны Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин позитивно оценил первые кадровые назначения Зеленского
Самолет Ту-134Б-3, бортовой номер RA-65693, авиакомпании Алроса в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске. 22 мая 2019
Ту-134 совершил последний полет
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Cамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Air China
Китайские авиакомпании потребовали от Boeing компенсации за простой 737 MAX
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Китай выступил против возможного внесения в черный список США Hikevision
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о референдуме
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Нарышкин прокомментировал заявления в ПАСЕ в поддержку России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
Лента новостейМолния