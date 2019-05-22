Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что решение президента Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжаловано в Конституционном суде.

Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

"Да", - написал Парубий в комментариях на своей странице в Facebook в ответ на вопрос, будет ли оспорено решение о роспуске парламента в Конституционном суде.