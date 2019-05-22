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РИА Новости

Лавров: решения СМИД ШОС помогут усилению организации в международных делах

11:08
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Решения, одобренные на заседании Совета министров иностранных дел ШОС, будут способствовать дальнейшему усилению организации в международных делах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В Бишкеке в среду проходит заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. Очередной саммит организации состоится в столице Киргизии 13-14 июня.
"Мы ценим наши отношения, особенно в период, который характеризуется нарастанием нестабильности в международных делах, нарастанием конфликтного потенциала. Подробно сегодня об этом говорили на заседании Совета министров иностранных дел ШОС, и решения, которые на этой сессии одобрены, будут способствовать дальнейшему усилению голоса ШОС в международных делах, в поддержку верховенства международного права, устава ООН, норм Всемирной торговой организации", - сказал министр на встрече с китайским коллегой Ван И на полях заседания совета министров иностранных дел (СМИД).
"Я думаю, что наша структура - ШОС - будет и впредь в авангарде борьбы за справедливость во всем мире", - подчеркнул Лавров.
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Решения, способствующие наращиванию экономического и гуманитарного взаимодействия, создают хорошую основу для успеха саммита ШОС, который пройдет в июне в Бишкеке, отметил министр.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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