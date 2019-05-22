В Подмосковье от борщевика обработали 540 километров обочин дорог

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дорожные службы Московской области обработали более 540 километров полос отвода вдоль региональных дорог, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Работы по ликвидации борщевика стоят на особом контроле губернатора Андрея Воробьева. В настоящее время химикатами уже обработано более 540 километров полос отвода вдоль региональных дорог, что составляет свыше 30% от запланировано объема. Всего будет обработано порядка 1,6 тысячи километров в полосах отвода дорог", - сообщает ведомство.

Отмечается, что ликвидация сорняка вдоль областных дорог началась 2 мая, а завершится 15 июня. Наибольший объем работ выполнен в городских округах Истра и Дмитровский, а также в Волоколамском районе. В полном объеме обработаны полосы отвода в городских округах Зарайск, Кашира, Луховицы, Озеры, Серебряные Пруды и Коломна.

"Обработка ведется как механизированным, так и ручным способами. Химическая обработка происходит до окончания цветения борщевика Сосновского. По его завершению дорожные службы приступят к механическому окосу растения", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что около пяти тысяч гектаров муниципальных и частных земель обработали от сорняка в 12 муниципалитетах Московской области.