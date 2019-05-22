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В Подмосковье от борщевика обработали 540 километров обочин дорог

11:04
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дорожные службы Московской области обработали более 540 километров полос отвода вдоль региональных дорог, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Работы по ликвидации борщевика стоят на особом контроле губернатора Андрея Воробьева. В настоящее время химикатами уже обработано более 540 километров полос отвода вдоль региональных дорог, что составляет свыше 30% от запланировано объема. Всего будет обработано порядка 1,6 тысячи километров в полосах отвода дорог", - сообщает ведомство.
Отмечается, что ликвидация сорняка вдоль областных дорог началась 2 мая, а завершится 15 июня. Наибольший объем работ выполнен в городских округах Истра и Дмитровский, а также в Волоколамском районе. В полном объеме обработаны полосы отвода в городских округах Зарайск, Кашира, Луховицы, Озеры, Серебряные Пруды и Коломна.
"Обработка ведется как механизированным, так и ручным способами. Химическая обработка происходит до окончания цветения борщевика Сосновского. По его завершению дорожные службы приступят к механическому окосу растения", - говорится в релизе.
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Борщевик — ядовитое растение, достигающее в высоту четырех метров — каждое лето захватывает российские поля. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу. Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения.
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