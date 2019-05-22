Алексей Новиков: целевые кибератаки - главная угроза информбезопасности

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Целевые кибератаки на коммерческие и государственные структуры становятся главной угрозой в сфере информационной безопасности, заявил директор экспертного центра безопасности компании Positive Technologies Алексей Новиков на открывшемся в Москве ежегодном форуме Positive Hack Days.

"Мы видим устойчивый тренд – количество успешных целевых кибератак растет постоянно. Компании все чаще с этим сталкиваются: некоторые знают, как этому противостоять, некоторые – нет, но это суровая действительность современного мира. В первом квартале 2019 года в целом рост кибератак - как целенаправленных, так и массовых - составил 11% к аналогичному периоду 2018 года", - сказал Новиков.

По его словам, все большую долю в общем количестве хакерских атак занимают именно тщательно спланированные и организованные атаки, направленные на конкретную отрасль или отдельные крупные компании. В 2017 году доля таких атак составила 44% и продолжает расти.

"Впрочем, производители средств защиты информации тоже на месте не стоят. Идёт постоянная гонка вооружений", - добавил Новиков.

В свою очередь, генеральный директор группы компаний "Ангара" (Angara Technologies Group) Сергей Шерстобитов отметил, что основными вызовами для произодителей средств защиты информации остается то, что может нанести наибольший ущерб личности, бизнесу и государству.

"В случае государства речь идет о защите ключевой информационной инфраструктуры, которая позволяет работать транспортной индустрии, обеспечивать безопасность дорожного движения, работу телеком-операторов, осуществлять передачу данных. Другая сторона - безопасность частной жизни, некая гигиена в цифровом мире. Между государством и личностью находится бизнес, для которого информация является одним из ключевых активов. Поэтому мы наблюдаем такой рост интереса к этой тематике", - сказал Шерстобитов.

Он полагает, что Россия, если и отстает от ведущих стран в сфере информбезопасности, то "совсем несущественно", и в целом защищенность российских информационных ресурсов находится на хорошем уровне.

"Мы можем отставать с точки зрения технической оснащенности: некоторые продукты и технологии, которые активно используются за рубежом, к нам еще только приходят. Но благодаря изворотливости и смекалке русского человека, мы теми инструментами, которые на Западе уже утрачивают популярность, делаем не меньше, чем они с помощью своих, более совершенных", - констатировал основатель "Ангары".

Россия не является отстающей страной в сфере защиты информации, согласен эксперт компании ICL Антон Калинин. Некоторое ухудшение ситуации было в 2017 году, но после этого начался активный рост информационной безопасности предприятий, сказал он.

"У нас есть замечательные компании, которые успешно конкурируют с западными. В целом, мы уже приближаемся к уровню Европы и стремимся быть наравне с мировыми лидерами", - отметил эксперт.

Что касается личной кибербезопасности, то, по мнению Калинина, здесь существуют серьезные вызовы. В частности, появляются все новые виды мошенничества, есть пробелы в плане защиты персональных данных. "Мы слишком большими шагами идем к цифровизации, и зачастую не успеваем уследить за появлением новых угроз и уязвимостей. В этой связи должна усиливаться роль государства", - уверен эксперт.

Ежегодный форум по практической информационной безопасности Positive Hack Days открылся во вторник в Москве в международном выставочном центре "Крокус Экспо". Мероприятие, организованное компанией Positive Technologies, собрало экспертов в области информационной безопасности и IT-технологий из разных стран, молодых ученых, представителей бизнеса и власти.