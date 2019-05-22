В Уфе ввели карантин после нападения бешеного барсука на людей

УФА, 22 мая - РИА Новости. Ветеринары ввели карантин на нескольких улицах Октябрьского района Уфы после того, как бешеный барсук напал на людей в магазине, пострадавшие получают профилактическое лечение, сообщил РИА Новости представитель управления ветеринарии Башкирии.

По данным собеседника, инцидент произошел в начале мая в магазине в Октябрьском районе города.

"В подсобном помещении магазина появился барсук, он напал на людей. Приехавшие ветеринары обследовали животное и установили у него бешенство. Животное было уничтожено, магазин и территория вокруг здания были обработаны санитарами. Пострадавшие люди получают профилактическое лечение", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, во избежание распространения бешенства среди животных введен карантин на территории, ограниченной улицами Лесотехникума, Российская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева.