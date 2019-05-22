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РИА Новости

В Уфе ввели карантин после нападения бешеного барсука на людей

10:59
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Ветеринары ввели карантин на нескольких улицах Октябрьского района Уфы после того, как бешеный барсук напал на людей в магазине, пострадавшие получают профилактическое лечение, сообщил РИА Новости представитель управления ветеринарии Башкирии.
По данным собеседника, инцидент произошел в начале мая в магазине в Октябрьском районе города.
"В подсобном помещении магазина появился барсук, он напал на людей. Приехавшие ветеринары обследовали животное и установили у него бешенство. Животное было уничтожено, магазин и территория вокруг здания были обработаны санитарами. Пострадавшие люди получают профилактическое лечение", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, во избежание распространения бешенства среди животных введен карантин на территории, ограниченной улицами Лесотехникума, Российская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева.
Юрий Гришан
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"На этой территории запрещено устраивать выставки животных, нельзя вывозить за пределы карантинной территории домашних кошек и собак, также нельзя отлавливать диких животных", - говорится в указе управления.
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