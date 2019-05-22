Зеленский должен решить вопрос Донбасса самостоятельно, считает эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Идея о проведении референдума по вопросу формата переговоров с Россией связана с опасениями президента Зеленского в непопулярности этих мер, однако президент должен брать ответственность за судьбу страны на себя, считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.

Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией, заявил во вторник глава его администрации Андрей Богдан.

"Президент – такая должность, где необходимо брать на себя ответственность за судьбу страны и народа. В данном случае Зеленский боится, он заложник собственных обещаний, когда он сказал, что необходимо прекратить войну на юго-востоке. И он понимает, что если не сделает это – то это будет конец его президентству", - сказал РИА Новости Форманчук.

Президент Украины знает, что самый реальный путь прекратить кровопролитие – это отвод войск с линии соприкосновения в Донбассе и проведение переговоров с руководством республик в Донецке и Луганске, однако, такое решение требует мужества и ответственности, считает Форманчук.

"Но Зеленский понимает, что это будет непопулярная мера для тех, кто поддерживает Порошенко, это "крыло" не исчезло и осталось в политике Украины. Он боится этого, это признак его слабости… поэтому он хочет как бы скрыться за волей народа", - считает политолог.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.