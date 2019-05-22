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РИА Новости

Зеленский должен решить вопрос Донбасса самостоятельно, считает эксперт

10:54
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoИнаугурация президента Украины Владимира Зеленского
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Идея о проведении референдума по вопросу формата переговоров с Россией связана с опасениями президента Зеленского в непопулярности этих мер, однако президент должен брать ответственность за судьбу страны на себя, считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.
Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией, заявил во вторник глава его администрации Андрей Богдан.
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"Президент – такая должность, где необходимо брать на себя ответственность за судьбу страны и народа. В данном случае Зеленский боится, он заложник собственных обещаний, когда он сказал, что необходимо прекратить войну на юго-востоке. И он понимает, что если не сделает это – то это будет конец его президентству", - сказал РИА Новости Форманчук.
Президент Украины знает, что самый реальный путь прекратить кровопролитие – это отвод войск с линии соприкосновения в Донбассе и проведение переговоров с руководством республик в Донецке и Луганске, однако, такое решение требует мужества и ответственности, считает Форманчук.
"Но Зеленский понимает, что это будет непопулярная мера для тех, кто поддерживает Порошенко, это "крыло" не исчезло и осталось в политике Украины. Он боится этого, это признак его слабости… поэтому он хочет как бы скрыться за волей народа", - считает политолог.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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