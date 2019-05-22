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РИА Новости

Число задержанных из-за протестов в Индонезии возросло до 58

10:50
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© AFP 2019 / BAY ISMOYOИндонезийская полиция применяет слезоточивый газ для разгона протестующих в Джакарте. 22 мая 2019
Индонезийская полиция применяет слезоточивый газ для разгона протестующих в Джакарте. 22 мая 2019
© AFP 2019 / BAY ISMOYO
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число задержанных из-за протестов и беспорядков, начавшихся в Джакарте после объявления итогов всеобщих выборов, увеличилось до 58 человек, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на представителя полиции.
Ранее сообщалось о 20 задержанных.
"Мы задержали 58 человек, они подозреваются в подстрекательстве к беспорядкам", - сказал официальный представитель полиции М. Икбал. По его словам, действия протестующих у здания избирательной комиссии во вторник вечером и среду утром готовились заранее. "Есть указания на то, что участники беспорядков, в основном, проживают не в Джакарте и им заплатили", - добавил он.
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Центральная избирательная комиссия Индонезии в понедельник вечером завершила подсчет голосов после общих выборов, которые прошли 21 апреля. Действующий президент Джоко Видодо одержал победу, набрав 55,5% голосов избирателей. Его оппонента Прабово Субианто поддержали 44,5% избирателей.
Во вторник в столице страны сторонники Субианто вышли на акции протеста, в среду демонстрации продолжились. Как заявил губернатор столицы Аниса Басведанат, в ходе протестов в Джакарте 6 человек погибли и 200 пострадали. В столицу для обеспечения безопасности и охраны избирательной комиссии, президентского дворца, парламентских зданий и посольств полиция и вооруженные силы страны направили около 40 тысяч человек.
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