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РИА Новости

Финал программы "Футбол для дружбы" пройдет с 28 мая по 2 июня в Мадриде

10:47
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© Фото : Медиацентр программы «Футбол для дружбы»Седьмой сезон Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы"
Седьмой сезон Международной детской социальной программы Футбол для дружбы
© Фото : Медиацентр программы «Футбол для дружбы»
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Финальная часть, стартовавшего в марте Седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы, этом году пройдет с 28 мая по 2 июня в Мадриде и будет приурочена к решающему матчу Лиги чемпионов УЕФА по футболу 2018-2019 в Испании, говорится в пресс-релизе организационного комитета программы "Футбол для дружбы".
Главной задачей проекта является поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценности активного и здорового образа жизни, развитие у молодежи уважительное отношение к людям разных национальностей, культур и физических возможностей.
Мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью, ежегодно принимают участие в "Футболе для дружбы", чтобы поиграть в футбол, познакомиться со сверстниками из разных стран и получить возможность быть услышанными. Для многих ребят участие в программе становиться хорошим подспорьем для дальнейшей реализации своих профессиональных планов. Например, юные журналисты попробуют свои силы, освещая мероприятия нового сезона "Футбола для дружбы".
Среди юных участников в этом году будут не только журналисты, игроки и тренеры, но и юные рефери – учащиеся судейских школ из разных стран. Все они на несколько дней станут частью Международного лагеря дружбы и посетят спортивные и образовательные мероприятия: воркшопы от известных футболистов, занятия под руководством юных тренеров, а также мастер-классы и игры в рамках школы "Девяти ценностей", отмечается в пресс-релизе.
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В ходе финальных мероприятий пройдет Международный форум "Футбола для дружбы". Главным событием программы станет Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", финал которого состоится в Мадриде на центральной площади Пласа-Майор. В завершение седьмого сезона проекта участники итоговых мероприятий отправятся на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019.
"Программа "Футбол для дружбы", реализуемая ПАО "Газпром", через спорт прививает детям общечеловеческие ценности, нивелирует барьеры, дает шанс найти свое призвание и быть услышанными. Эта площадка дает возможность научиться работать в межкультурной среде, таким образом способствуя становлению глобального спортивного сообщества", - приводятся в релизе слова Микеля Пуча, основателя и главы Soccer Barcelona Youth Academy.
По словам Ананьи Камбодж, юной журналистки из Индии, программа помогает понять себя и окружающих.
"Программа "Футбол для дружбы", благодаря своему глобальному охвату, беспрецедентной популярности и позитивным ценностям, которые заложены в нее, — это, безусловно, мощный инструмент, который не только разрушает социальные и экономические барьеры, но и помогает нам понять себя и окружающих", - цитируют организаторы Камбодж.
Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.
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«Футбол для дружбы»Мадрид (город)
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