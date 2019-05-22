В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице

САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Ранее в группе "Типичный Саратов" в социальной сети "ВКонтакте" анонимный пользователь сообщил, что в первой городской больнице очередь за инсулином, "потому что его постоянно нет". По его словам, лекарство выдают диабетикам в лучшем случае на неделю вместо месяца. К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена очередь примерно из 40 человек, среди которых в основном люди пожилого возраста.
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"Мы эту информацию увидели в соцсетях. Сегодня по поручению министра (здравоохранения области Натальи Мазиной) туда направлена комиссия для выяснения подробностей: что это за очередь, к какому специалисту, при чем здесь инсулин. Сейчас будем предметно заниматься", - сказал Колоколов.
Он отметил, что проблем с обеспечением диабетиков инсулином в регионе нет. "Сахароснижающие препараты в области имеются в достаточном количестве", - подчеркнул собеседник агентства.
Ситуация с лекарственным обеспечением диабетиков в Саратовской области оказалась в центре внимания в октябре 2018 года, когда появилась информация о смерти 28-летней инвалида первой группы Ольги Багаевой. Ранее в прокуратуре области РИА Новости сообщили, что больная диабетом Багаева 14 сентября скончалась от осложнения заболевания после того, как врачи поликлиники пять месяцев не выписывали ей льготные лекарства из-за проблем с их закупкой региональным минздравом и проводили ненадлежащий осмотр пациентки. Прокуратура выяснила, что контракт минздрав области заключил лишь в августе, а до этого давал поликлиникам негласные указания не выписывать льготные рецепты на отсутствующие в аптеках препараты.
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Следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Минздрав области ранее заявил, что предпринимал все необходимые меры по лекарственному обеспечению пациентки. Созданная губернатором комиссия пришла к выводу, что временного отсутствие одного препарата для пациентки не оказало прямого влияния на исход заболевания.