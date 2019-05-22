В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице

САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.

Ранее в группе " Типичный Саратов " в социальной сети "ВКонтакте" анонимный пользователь сообщил, что в первой городской больнице очередь за инсулином, "потому что его постоянно нет". По его словам, лекарство выдают диабетикам в лучшем случае на неделю вместо месяца. К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена очередь примерно из 40 человек, среди которых в основном люди пожилого возраста.

"Мы эту информацию увидели в соцсетях. Сегодня по поручению министра (здравоохранения области Натальи Мазиной) туда направлена комиссия для выяснения подробностей: что это за очередь, к какому специалисту, при чем здесь инсулин. Сейчас будем предметно заниматься", - сказал Колоколов.

Он отметил, что проблем с обеспечением диабетиков инсулином в регионе нет. "Сахароснижающие препараты в области имеются в достаточном количестве", - подчеркнул собеседник агентства.

Ситуация с лекарственным обеспечением диабетиков в Саратовской области оказалась в центре внимания в октябре 2018 года, когда появилась информация о смерти 28-летней инвалида первой группы Ольги Багаевой. Ранее в прокуратуре области РИА Новости сообщили, что больная диабетом Багаева 14 сентября скончалась от осложнения заболевания после того, как врачи поликлиники пять месяцев не выписывали ей льготные лекарства из-за проблем с их закупкой региональным минздравом и проводили ненадлежащий осмотр пациентки. Прокуратура выяснила, что контракт минздрав области заключил лишь в августе, а до этого давал поликлиникам негласные указания не выписывать льготные рецепты на отсутствующие в аптеках препараты.