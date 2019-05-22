Франция предложила Турции разместить свои системы ПВО SAMP-T

АНКАРА, 21 мая - РИА Новости. Франция предложила Турции разместить на ее территории батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Франция предложила развернуть батарею SAMP-T в Турции. В настоящее время в Инджирлике есть испанская батарея ЗРК Patriot , в Кахраманмараше – итальянская батарея SAMP-T. Французы предложили исследовать эти два места для возможного размещения своих систем. Мы работаем над этим предложением", - сказал Акар журналистам. Его цитирует телеканал NTV.
Он назвал предложение Франции проявлением доброй воли.