Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T10:27Z
https://ria.ru/20190522/1554787554.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152083/64/1520836470_0:0:2900:1631_1036x0_80_0_0_8f502b4dbad623739971be787b2bab34.jpg
РИА Новости

Замминистра Нидерландов ушел в отставку из-за ошибок в докладе о мигрантах

10:27
435
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Города мира. Амстердам. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Заместитель министр безопасности и правосудия Нидерландов Марк Гарберс, занимавшийся вопросами беженцев и мигрантов, подал в отставку после того, как его ведомство представило доклад с неполными данными о преступности среди просителей убежища, сообщает издание NL Times.
"Представленные данные попадают под мою административную ответственность. Я ответственен не только с точки зрения конституции, я чувствую эту ответственность", - заявил он в ходе парламентских слушаний во вторник, где разбирался этот доклад.
В докладе, вызвавшем недовольство парламента, данные о не очень серьезных преступлениях, таких, как кража велосипедов или воровство в магазинах, были представлены с точными цифрами. Информация о серьезных нарушениях закона, таких, как случаи и попытки убийства и изнасилования попали в графу "другое". По словам замминистра, эти данные касались только подозрений в серьезных преступлениях, окончательных судебных решений по этим случаям еще не было.
Тем не менее, он признал критику в адрес ведомства справедливой и взял ответственность за ситуацию.
Мигранты на границы Австрии. Архивное фото
28 марта 2018, 08:00
"Ислам — не часть Германии". Кто в Европе недоволен мигрантами
341000
Обсудить 0
НидерландыВ мире
Рекомендуем
Франция предложила Турции разместить свои системы ПВО SAMP-T
РИА
Новости
Олег Морозов
В Совфеде посоветовали Супрун узнать, как устроена ООН
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Россия и Сирия отвергли идею США об отправке гумконвоя в Рукбан
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон дал депутатам две недели на создание коалиции
Лента
новостей
Самолет F-35
Глава Минобороны Турции рассказал о выполнении обязательств по F-35
Президент США Дональд Трамп
Трамп пришел в восторг от участника митинга, одетого в костюм стены
СМИ: миссия МВФ сократит график работы на Украине
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Глава Минобороны Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
Власти Калининграда намерены убрать "интим-автобус" из центра города
Газовое месторождение во Львовской области Украины
МВФ больше не требует от Украины поднять цену на газ, заявили в Киеве
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Китай выступил против возможного внесения в черный список США Hikevision
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации
Зеленский назначил представителя президента Украины в правительстве
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко
В Киеве посетовали, что Украину обсуждают без ее участия
Константин Косачев
В Совфеде оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
В Греции обвинили Турцию в попытке фальсифицировать историю
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны на 400 "квадратах"
15:24Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
Лента новостейМолния