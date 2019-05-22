Замминистра Нидерландов ушел в отставку из-за ошибок в докладе о мигрантах

"Представленные данные попадают под мою административную ответственность. Я ответственен не только с точки зрения конституции, я чувствую эту ответственность", - заявил он в ходе парламентских слушаний во вторник, где разбирался этот доклад.

В докладе, вызвавшем недовольство парламента, данные о не очень серьезных преступлениях, таких, как кража велосипедов или воровство в магазинах, были представлены с точными цифрами. Информация о серьезных нарушениях закона, таких, как случаи и попытки убийства и изнасилования попали в графу "другое". По словам замминистра, эти данные касались только подозрений в серьезных преступлениях, окончательных судебных решений по этим случаям еще не было.