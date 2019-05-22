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РИА Новости

Российская NtechLab представила камеру для полиции с распознаванием лиц

10:22
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КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Разработчик биометрических технологий NtechLab (12,5% владеет "дочка" госкорпорации "Ростех") и китайский производитель решений видеонаблюдения Dahua Technology в рамках конференции ЦИПР представили носимую камеру с функцией распознавания лиц, потенциальными пользователями которой могут быть правоохранительные органы и сотрудники служб безопасности.
Как говорится в сообщении NtechLab, решение реализовано на основе носимого персонального видеорегистратора с установленным приложением FindFace Security Mobile. Непосредственно распознавание лица производится на сервере с установленным приложением, а детектирование лиц осуществляется на борту устройства.
"Такая конфигурация позволяет не транслировать весь видеопоток с камеры через мобильную сеть передачи данных, передавая на сервер только изображения лиц с необходимыми мета-данными, без потери качества. При нахождении совпадения с базой данных лиц на видеорегистратор поступает уведомление, он вибрирует и издает звуковой сигнал. Весь процесс занимает менее одной секунды", - говорится в сообщении.
На задней панели камеры находится ЖК-экран, позволяющий ознакомиться с результатами распознавания. Камера может работать без подзарядки до 8 часов и поддерживает "горячую" замену батареи (не выключая устройство). Устройство работает в сетях 3G/4G и Wi-Fi, поддерживает возможность записи видео в формате 2K и передачу данных по протоколам NFC и Bluetooth, а также оборудовано датчиками GPS и "Глонасс". Камера работает под управлением ОС Android.
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Как сказали РИА Новости в NtechLab, в первую очередь среди возможных клиентов компания видит правоохранительные органы, Росгвардию, частные предприятия, обеспечивающие охрану крупных мероприятий и объектов инфраструктуры, транспорта. Камера также может пригодиться для обеспечения пограничного контроля и патрулирования границ, выявления безбилетных пассажиров на транспорте.
"В настоящее время камера уже тестируется у ряда наших клиентов и получает положительные отзывы", - приводятся в сообщении слова гендиректора NtechLab Александра Минина.
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