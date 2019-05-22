СМИ: миссия МВФ сократит график работы на Украине

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Киеве и возвращается в Вашингтон из-за решения о роспуске парламента, она не будет пересматривать программу сотрудничества, передает в среду агентство " Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Киеве и возвращается в Вашингтон из-за решения о роспуске парламента, она не будет пересматривать программу сотрудничества, передает в среду агентство " Украинские новости " со ссылкой на источник.

Ранее глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман, сообщил, что миссия фонда прибудет в Киев 21 мая для очередного пересмотра действующей программы и будет работать в течение двух недель.

"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента", - цитирует агентство слова собеседника.

По его данным, не остались незамеченными и некоторые кадровые назначения в администрации президента.