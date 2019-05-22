СМИ: миссия МВФ сократит график работы на Украине

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Киеве и возвращается в Вашингтон из-за решения о роспуске парламента, она не будет пересматривать программу сотрудничества, передает в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник.
Ранее глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман, сообщил, что миссия фонда прибудет в Киев 21 мая для очередного пересмотра действующей программы и будет работать в течение двух недель.
Вчера, 13:30"Запад устал". Политолог оценил курс США и Европы в отношении УкраиныЭкс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению России на украинском направлении провалились. Это мнение прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Перлин.
"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента", - цитирует агентство слова собеседника.
По его данным, не остались незамеченными и некоторые кадровые назначения в администрации президента.
В понедельник состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. После этого он с трибуны Рады объявил о роспуске парламента. По его словам, у депутатов есть два месяца для принятия важных решений. Во вторник он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.