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РИА Новости

Каспийская флотилия получит беспилотники для наведения кораблей на цель

10:12
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения в Каспийском море
Учения в Каспийском море
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Каспийская флотилия в перспективе получит беспилотники дальнего радиуса действия для целеуказания боевым кораблям, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
"Мы получили ряд беспилотных комплексов тактического радиуса действия для морской пехоты. Речь о летательных аппаратах типа "Элерон" и "Орлан". В дальнейшем, нам на вооружение поступят и аппараты дальнего радиуса действия для того, чтобы обеспечить флотилию разведданными для выдачи целеуказания нашим ударным кораблям", - сказал он.
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