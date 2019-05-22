Каспийская флотилия получит беспилотники для наведения кораблей на цель

"Мы получили ряд беспилотных комплексов тактического радиуса действия для морской пехоты. Речь о летательных аппаратах типа "Элерон" и "Орлан". В дальнейшем, нам на вооружение поступят и аппараты дальнего радиуса действия для того, чтобы обеспечить флотилию разведданными для выдачи целеуказания нашим ударным кораблям", - сказал он.