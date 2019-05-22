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РИА Новости

Юнкер призвал европейцев "повернуться спиной" к правым радикалам

09:59
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в преддверии выборов в Европарламент 23-26 мая призвал европейцев "повернуться спиной" к правым радикалам.
Проводимые в странах ЕС опросы показывают, что среди европейцев уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.
"Это день (выборов), который можно использовать, чтобы повернуться спиной к опасности, исходящей справа", - приводит в среду слова Юнкера европейское издание газеты Politico.
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Ранее Юнкер рассказал, какие партии могут называться подлинно народными. По мнению главы исполнительной коллегии ЕС, "вы являетесь народной партией, если получаете 30% голосов избирателей, ниже этого, вы – просто партия".
По мнению наблюдателей, тем самым Юнкер хотел убедить избирателей голосовать за ведущую политическую силу в ЕС – Европейскую народную партию, которую он сам представляет.
ЕП является единственным выборным институтом ЕС. Около 430 миллионам граждан объединенной Европы, включая выходящую из ЕС Великобританию, предстоит избрать 751 депутата ЕП.
Президент Франции Эммануэль Макрон
16 мая, 10:36
Источник рассказал о планах Макрона накануне выборов в Европарламент
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