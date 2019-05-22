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РИА Новости

Глава Минобороны Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400

09:59
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Контракт РФ и Турции по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 является завершенной сделкой, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Мы подписали соглашение с Россией, у нас прекрасные отношения, мы говорим: сделка по С-400 завершена", - сказал журналистам Акар, которого цитирует телеканал NTV.
Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
09:30
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Хулуси АкарТурция
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