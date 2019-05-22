В Примгидромете прокомментировали превышение ПДК угольной пыли в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Автоматизированная система мониторинга регулярно фиксирует превышение до 3 раз концентрации угольной пыли на площадках стивидоров (организации по погрузке и выгрузке судов) Находки, где местные жители жалуются на загрязнение воздуха, сообщает Примгидромет.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона ранее сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Глава Приморья Олег Кожемяко на прошлой неделе заявил, что работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году, остановят.

В Находке создана система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, состоящая из 22 автоматизированных комплексов.

"За период с января по май 2019 года в районах промышленных площадок практически всех стивидорных компаний ежемесячно фиксируются случаи превышения среднесуточной концентрации пыли в 1,5-3 раза по отношению к ПДК. В каждом из месяцев число дней с превышением ПДК составляет от 10 до 50%. Естественно, что вся эта информация оперативно попадает к контрольно-надзорным органам", - сказал глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.