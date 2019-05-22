В Греции обвинили Турцию в попытке фальсифицировать историю

АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции считает, что Анкара "неудачно пытается" сфальсифицировать историю и призывает Турцию признать геноцид понтийских греков, чтобы залечить раны прошлого. Так МИД Греции отреагировал на заявление турецкого МИДа об "искажении греками" истории.

Греция 19 мая отметила 100-летие геноцида понтийских греков. Его жертвами стали более 350 тысяч человек. В связи с годовщиной трагической даты все греческие политики и партии выступили с соответствующими заявлениями.

Анкара, в свою очередь, заявила, что 19 мая 1919 года знаменует начало национальной борьбы, которая привела к основанию Турецкой Республики. МИД Турции также заявил, что попытки "некоторых экстремальных кругов в Греции" затмить этот важный день "фантастическими обвинениями" с целью разжигания ненависти к Турции, а также заявления некоторых политиков в Греции, "искажают исторические события" в политических целях и не могут быть приняты.

МИД Турции в своем заявлении назвал бездоказательными обвинения и сослался на Лозаннский договор, который возлагает на Грецию "ответственность за зверства ее армии во время оккупации Анатолии, в нарушениях правил войны" и возлагает обязательство выплачивать компенсацию.

"Мы помним, что, когда убийства оккупационной греческой армией турок приобрели невероятные масштабы, Союзниками был создан комитет по расследованию и были установлены бесчеловечные преступления греческой армии", - говорится в заявлении. МИД Турции считает также, что инициатива премьер-министр Греции Элефтериоса Венизелоса выдвинуть кандидатуру "великого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка" на Нобелевскую премию мира в 1934 году является "величайшим доказательством того, что между двумя странами не существует проблем истории, как заявляют безответственные политики и радикальные греки".

МИД Греции в среду утром выпустил заявление, в котором назвал турецкое заявление "еще одной неудачной попыткой сфальсифицировать историю".

"Признание исторической правды, самокритика и отказ от ревизионизма являются признаками силы, а не слабости. Они являются предпосылкой для добросовестного диалога и борьбы с крайностями национализма, для примирения народов и государств и их мирного сосуществования", - отметил МИД Греции.

"Эту жизненную и политическую позицию выбрал Элефтериос Венизелос, когда он предложил Мустафу Кемаля Ататюрка в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. И это продолжает оставаться, до сегодняшнего дня, частью важного депозита, оставленного великим греческим политиком для греко-турецких отношений, и не только", - считают в Афинах.