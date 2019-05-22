Владимирский губернатор поблагодарил силовиков за ликвидацию боевиков

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поблагодарил сотрудников ФСБ за "блестяще проведенную операцию" по ликвидации двух боевиков в городе Кольчугино.
Ранее сообщалось, что на территории города Кольчугино Владимирской области в частном доме заблокированы бандиты, планировавшие совершить теракт. На территории города был введен режим контртеррористической операции (КТО). Позже НАК сообщил, что двое бандитов нейтрализованы. В настоящий момент режим КТО в Кольчугино снят.
"Бандиты скрывались в частном секторе Кольчугино. В считанных метрах от мирных жителей, ничего не подозревавших о том, в какой опасности они находятся. Это очередной сигнал всем нам о том, насколько близко террористическая угроза. Это происходит не где-то на Ближнем Востоке, а здесь, рядом, где мы мирно живем, работаем, растим детей", - написал губернатор на своей странице в социальной сети "Одноклассники".
"Я благодарю ФСБ за блестяще проведенную операцию. За то, что предотвратили трагедию, не допустили потерь среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнул глава региона.
Местные жители в соцсетях сообщают, что обстановка в городе спокойная. В группе "Кольчугино" во "ВКонтакте" они обсуждают случившееся. Алиса Лисичкина, которая живет в непосредственной близости от того места, где были заблокированы боевики, написала, что место до сих пор оцеплено. "Все нормально. Пара паникеров не в счет", - ответил пользователь Альфред Кор в ответ на вопрос о том, какова обстановка в Кольчугино, не взволнованы ли жители случившимся.