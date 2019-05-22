Владимирский губернатор поблагодарил силовиков за ликвидацию боевиков

Ранее сообщалось, что на территории города Кольчугино Владимирской области в частном доме заблокированы бандиты, планировавшие совершить теракт. На территории города был введен режим контртеррористической операции (КТО). Позже НАК сообщил, что двое бандитов нейтрализованы. В настоящий момент режим КТО в Кольчугино снят.

"Бандиты скрывались в частном секторе Кольчугино. В считанных метрах от мирных жителей, ничего не подозревавших о том, в какой опасности они находятся. Это очередной сигнал всем нам о том, насколько близко террористическая угроза. Это происходит не где-то на Ближнем Востоке, а здесь, рядом, где мы мирно живем, работаем, растим детей", - написал губернатор на своей странице в социальной сети "Одноклассники".