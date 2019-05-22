Потерпевшая в "Зимней вишне" рассказала, что охранники не выпускали людей

КЕМЕРОВО, 22 мая, РИА Новости. Охранники одного из магазинов на втором этаже ТЦ "Зимняя вишня" при пожаре заперли двери и отказывались выпускать людей, но после скандала все же открыли, рассказала в среду в Заводском районном суде Кемерово одна из выживших.

"Охранники закрыли двери на замок и не выпускали нас, отправили к другому выходу, мы пошли к другому выходу, но нас отправили назад. Потом мужчины стали ругаться, что побьют охранников - они двери открыли", - сообщила девушка-подросток, признанная потерпевшей.

По ее словам, охранники мешали эвакуироваться, "направляя то туда, то сюда".

Мама девушки подтвердила в суде, что один из охранников закрыл дверь и отправил к другому выходу из магазина, а там его коллега "сказал, что извините, здесь народу много, люди спускаются по эскалатору, идите назад".

По мнению женщины, виной всему паника, охватившая посетителей и персонал ТЦ с началом пожара.

"Табличек, куда идти, не было, плана эвакуации тоже, мы вышли сами, потому что знали куда надо идти", - подытожила она.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года и стал одним из крупнейших в новейшей истории России. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.