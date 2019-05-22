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РИА Новости

Потерпевшая в "Зимней вишне" рассказала, что охранники не выпускали людей

09:49
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КЕМЕРОВО, 22 мая, РИА Новости. Охранники одного из магазинов на втором этаже ТЦ "Зимняя вишня" при пожаре заперли двери и отказывались выпускать людей, но после скандала все же открыли, рассказала в среду в Заводском районном суде Кемерово одна из выживших.
"Охранники закрыли двери на замок и не выпускали нас, отправили к другому выходу, мы пошли к другому выходу, но нас отправили назад. Потом мужчины стали ругаться, что побьют охранников - они двери открыли", - сообщила девушка-подросток, признанная потерпевшей.
По ее словам, охранники мешали эвакуироваться, "направляя то туда, то сюда".
Мама девушки подтвердила в суде, что один из охранников закрыл дверь и отправил к другому выходу из магазина, а там его коллега "сказал, что извините, здесь народу много, люди спускаются по эскалатору, идите назад".
Гендиректор ООО Зимняя вишня Надежда Судденок перед заседанием в Заводском районном суде в Кемерово. 16 мая 2019
16 мая, 12:52
Фигурантка дела о пожаре в "Зимней вишне" Судденок частично признала вину
По мнению женщины, виной всему паника, охватившая посетителей и персонал ТЦ с началом пожара.
"Табличек, куда идти, не было, плана эвакуации тоже, мы вышли сами, потому что знали куда надо идти", - подытожила она.
Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года и стал одним из крупнейших в новейшей истории России. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
Рассмотрение дела по существу началось 16 мая. В деле 280 томов, суду предстоит опросить 500 потерпевших и 123 свидетелей, не считая подсудимых.
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