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РИА Новости

Суд в Башкирии оставил в силе арест российского бизнесмена Смышляева

09:49
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УФА, 22 мая – РИА Новости. Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение районного суда Уфы об аресте российского предпринимателя Андрея Смышляева, задержанного у себя на вилле на озере Комо в Италии по международному ордеру от российских властей, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее адвокат бизнесмена сообщал РИА Новости, что Смышляев был арестован в понедельник. Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство". Утверждается, что в качестве гендиректора компании "Трек" в декабре 2015 года он заключил договоры на поставку товара на сумму 34,6 миллиона рублей, "не заплатив по взятым на себя обязательствам 2,85 миллиона рублей", после чего в марте 2016 года "Трек" был объявлен банкротом.
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"Верховный суд Башкирии 19 мая не удовлетворил апелляцию защиты на решение Октябрьского районного суда Уфы об аресте Смышляева на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию и оставил решение первой инстанции без изменений", - сообщил РИА Новости представитель суда.
Собеседник пояснил, что при принятии решения у суда имелись достаточные основания полагать, что Смышляев может воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также скрыться от следствия и суда.
"При избрании меры пресечения районный суд учел тяжесть преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет", - уточнили в суде.
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