Суд в Башкирии оставил в силе арест российского бизнесмена Смышляева

УФА, 22 мая – РИА Новости. Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение районного суда Уфы об аресте российского предпринимателя Андрея Смышляева, задержанного у себя на вилле на озере Комо в Италии по международному ордеру от российских властей, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее адвокат бизнесмена сообщал РИА Новости, что Смышляев был арестован в понедельник. Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство". Утверждается, что в качестве гендиректора компании "Трек" в декабре 2015 года он заключил договоры на поставку товара на сумму 34,6 миллиона рублей, "не заплатив по взятым на себя обязательствам 2,85 миллиона рублей", после чего в марте 2016 года "Трек" был объявлен банкротом.

"Верховный суд Башкирии 19 мая не удовлетворил апелляцию защиты на решение Октябрьского районного суда Уфы об аресте Смышляева на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию и оставил решение первой инстанции без изменений", - сообщил РИА Новости представитель суда.

Собеседник пояснил, что при принятии решения у суда имелись достаточные основания полагать, что Смышляев может воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также скрыться от следствия и суда.