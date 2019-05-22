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РИА Новости

В S7 заявили, что авиаперевозчики исчерпали возможности сдерживать цены

09:36
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Возможности российских авиаперевозчиков сохранять доступные расценки на пассажирских рейсах исчерпаны, удержать уровень почти невозможно без усиления мер господдержки отрасли, заявил в среду гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков.
"К сожалению, возможности авиаперевозчиков России на сегодня уже исчерпаны. Мы бурно развивались в последние десять лет. С 2009 по 2019 год по перевозимым пассажирам выросли практически в три раза, с 46 миллионов до 116 миллионов пассажиров. При этом удавалось сохранять вполне доступный тариф на перевозки. Но 2018 год – рекорд, 116 миллионов пассажиров и антирекорд – 50 миллиардов убытков у авиационной отрасли", - сказал он, выступая на Сибирском транспортном форуме.
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По словам Объедкова, "если меры государственной поддержки отрасли не будут усилены, не будут сделаны более адресными, не будут актуализированы, то, к сожалению, удержать этот уровень доступности перевозок для населения будет крайне сложно".
Он также сообщил, что сама S7 продолжает расширять сеть региональных полетов из новосибирского аэропорта "Толмачево". "Думаю, в этом году процентов на 20 география наших полетов внутри СФО и между СФО и ДВО увеличится. Мы эту программу продолжаем, стараемся сделать более эффективной и рассчитываем на поддержку субъектов федерации и самой федерации", - сказал топ-менеджер.
Российские авиакомпании за 2018 год нарастили перевозки пассажиров на 10,6% по сравнению с показателем за 2017 год, до 116,2 миллиона человек.
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