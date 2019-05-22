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РИА Новости

На Кубани в результате ДТП погиб человек

09:36
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КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Один человек погиб, трое, в числе которых и малолетний ребенок, получили травмы и госпитализированы в результате автоаварии под Горячим Ключом, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"В дежурную часть Отдела МВД России по городу Горячий Ключ поступило сообщение о том, что в 22.30 мск на 41-ом километре автодороги Кубанская – Саратовская произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, Skoda выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Lexus.
"В результате ДТП на месте от полученных травм погиб предполагаемый виновник. Пассажир автомобиля Skoda, водитель и три пассажира автомобиля Lexus(в том числе 8-летний ребенок) с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ЦГБ", - отмечается в релизе. Как сообщает региональный главк МВД, полиция организовала проверку.
На месте ДТП на трассе в Саратовской области. 22 мая 2019
08:23
Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек
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