На Кубани в результате ДТП погиб человек

КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Один человек погиб, трое, в числе которых и малолетний ребенок, получили травмы и госпитализированы в результате автоаварии под Горячим Ключом, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В дежурную часть Отдела МВД России по городу Горячий Ключ поступило сообщение о том, что в 22.30 мск на 41-ом километре автодороги Кубанская – Саратовская произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, Skoda выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Lexus.