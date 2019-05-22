Указ о назначении Зеркаль замглавы администрации Зеленского исчез с сайта

Указ о назначении заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль на должность замглавы администрации президента исчез с, об этом свидетельствует раздел Указы.

Как передает изданиесо ссылкой на источники в штабе Зеленского, Зеркаль отказалась от должности.

"Точной причины отказа Зеркаль источники не называют. Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы администрации Богдана", - говорится в сообщении.