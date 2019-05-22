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РИА Новости

Указ о назначении Зеркаль замглавы администрации Зеленского исчез с сайта

09:31
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КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Указ о назначении заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль на должность замглавы администрации президента исчез с сайта главы государства, об этом свидетельствует раздел Указы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой администрации президента, Сергея Трофимова - первым замглавы администрации, а Зеркаль - заместителем главы администрации.
Как передает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в штабе Зеленского, Зеркаль отказалась от должности.
"Точной причины отказа Зеркаль источники не называют. Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы администрации Богдана", - говорится в сообщении.
Позже в среду Зеркаль пообещала объяснить ситуацию с исчезновением с сайта главы государства указа о ее назначении. "Спасибо за все ваши эмоции (без исключения). Они вдохновляют! Парадоксы с указом 309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - написала она на своей странице в Facebook.
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