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РИА Новости

Турция отправила в Россию военных для обучения работе с комплексами С-400

09:30
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Турция отправила в Россию военный персонал для обучения работе на зенитно-ракетных комплексах С-400 "Триумф", заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
"Оно (обучение. — Прим. ред.) уже началось", — цитирует его телеканал NTV.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки "Триумфов", а первая партия должна поступить в июле.

"Мы подписали соглашение с Россией, у нас прекрасные отношения, мы говорим: сделка по С-400 завершена", — заключил Акар.

США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф в Калининградской области
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США поставили Турции ультиматум из-за российских С-400, сообщили СМИ
Как сообщил CNBC со ссылкой на осведомленные источники, Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от российских комплексов и покупку американских систем Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35.
При этом в Турции не раз подчеркивали, что С-400 не представляют угрозы для F-35.
С-400 "Триумф" — новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
15562018
Обсудить 12
Хулуси АкарF-35СШАС-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Это не дружба, это вынужденный союз, никто не забыл сбитого летчика, как и никто не забыл миллионы людей загубленных фашистами во время второй мировой войны, но, тем не менее, это не влияет на налаживание связей с Германией, не так ли?
Если следовать постулату "глаз, за глаз, зуб за зуб", то это всегда приводит только к эскалации конфликтов, если бы человечество так поступало всегда, то оно бы уже прекратило своё существование, хотя мы (человечество) по-прежнему близки к самоуничтожению.
22 мая, 10:49
E1A5E0A3A5A9
2201003
Турция сбивает Российский самолет убивая летчика > Россия не признает ошибку > Помидоры и пропаганда против Турции > Снова друзьяшки))
22 мая, 10:23
Геннадий Патриот
1000305
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