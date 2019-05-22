Турция отправила в Россию военных для обучения работе с комплексами С-400

АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Турция отправила в Россию военный персонал для обучения работе на зенитно-ракетных комплексах С-400 "Триумф", заявил министр обороны страны Хулуси Акар.

"Оно (обучение. — Прим. ред.) уже началось", — цитирует его телеканал NTV

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки "Триумфов", а первая партия должна поступить в июле.

"Мы подписали соглашение с Россией, у нас прекрасные отношения, мы говорим: сделка по С-400 завершена", — заключил Акар.

США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Как сообщил CNBC со ссылкой на осведомленные источники, Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от российских комплексов и покупку американских систем Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35.

При этом в Турции не раз подчеркивали, что С-400 не представляют угрозы для F-35.