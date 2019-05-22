В Совфеде оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по отношениям с Россией, отметив, что эта идея выигрышна и внушает оптимизм.

В понедельник состоялась инаугурация Зеленского. В ходе торжественного заседания Верховной рады он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента. После вступления в должность новый украинский лидер встретился с представителями Белого дома, которые приехали на церемонию инаугурации. В обращении к американским чиновникам Зеленский обвинил Москву в агрессии и призвал США ужесточить против нее санкции.

"Идея президента Украины провести референдум по отношениям с Россией лично для Зеленского, несомненно, выигрышна. Уже избравшись, президент продолжает действовать в русле прежней популистской модели поведения, которая и привела его на вершину власти, а заодно перекладывает ответственность за самое сложное направление своей внешней политики на всех украинцев", - написал Косачев в Facebook

Он отметил, что, судя по недавним запросам Зеленского к США и ЕС на усиление санкций против России, нормализация отношений не его первостепенная цель, но он понимает, что это может дать быстрый экономический и гуманитарный эффект.

"Но вот предмет референдума довольно нелеп. Проблемы Украины, доставшиеся новой администрации в наследство от Порошенко, лежат не на российско-украинском треке. Происходящее в наших отношениях производно от внутриукраинского конфликта, от слепой и бездумной ориентации на Запад и от попыток официальной пропаганды представить причиной всех трудностей некую российскую агрессию", - добавил Косачев.

Он также выразил уверенность, что это все можно корректировать без референдума. Это же касается и реализации минских соглашений, для которых нужно только строгое соблюдение обязательств. Поэтому сам факт референдума может выглядеть как попытка снова обвинить во всем Россию, "дескать, все причины в России, потому и именно эту тему выносим на обсуждение а не более важный диалог с ДНР и ЛНР", считает Косачев.