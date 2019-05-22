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РИА Новости

В Совфеде оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

09:26
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по отношениям с Россией, отметив, что эта идея выигрышна и внушает оптимизм.
В понедельник состоялась инаугурация Зеленского. В ходе торжественного заседания Верховной рады он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента. После вступления в должность новый украинский лидер встретился с представителями Белого дома, которые приехали на церемонию инаугурации. В обращении к американским чиновникам Зеленский обвинил Москву в агрессии и призвал США ужесточить против нее санкции.
"Идея президента Украины провести референдум по отношениям с Россией лично для Зеленского, несомненно, выигрышна. Уже избравшись, президент продолжает действовать в русле прежней популистской модели поведения, которая и привела его на вершину власти, а заодно перекладывает ответственность за самое сложное направление своей внешней политики на всех украинцев", - написал Косачев в Facebook.
Он отметил, что, судя по недавним запросам Зеленского к США и ЕС на усиление санкций против России, нормализация отношений не его первостепенная цель, но он понимает, что это может дать быстрый экономический и гуманитарный эффект.
"Но вот предмет референдума довольно нелеп. Проблемы Украины, доставшиеся новой администрации в наследство от Порошенко, лежат не на российско-украинском треке. Происходящее в наших отношениях производно от внутриукраинского конфликта, от слепой и бездумной ориентации на Запад и от попыток официальной пропаганды представить причиной всех трудностей некую российскую агрессию", - добавил Косачев.
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
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Все по новой: глава Украины попросил США сделать России больноПервые заявления нового президента Украины Владимира Зеленского развеяли оставшиеся иллюзии у тех, кто надеялся, что вектор украинской политики изменится. По крайней мере, в отношении России.
Он также выразил уверенность, что это все можно корректировать без референдума. Это же касается и реализации минских соглашений, для которых нужно только строгое соблюдение обязательств. Поэтому сам факт референдума может выглядеть как попытка снова обвинить во всем Россию, "дескать, все причины в России, потому и именно эту тему выносим на обсуждение а не более важный диалог с ДНР и ЛНР", считает Косачев.
"И поэтому пока не будем спешить с завышенными ожиданиями. Однако уже то, что чуткий к ожиданиям своего электората Зеленский спешит поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование внушает оптимизм: значит запрос на улучшение налицо. Народ устал от вранья про "агрессию", и у Киева есть шанс на перезагрузку", - заключил он.
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