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РИА Новости

Московский метрополитен рассказал о действиях при ЧП с остановкой поездов

09:24
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© АГН "Москва" / Игорь ИванкоОбстановка у станций метро "Полежаевская" и "Хорошевская" после их закрытия на вход пассажиров. 21 мая 2019
Обстановка у станций метро Полежаевская и Хорошевская после их закрытия на вход пассажиров. 21 мая 2019
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Обстановка у станций метро "Полежаевская" и "Хорошевская" после их закрытия на вход пассажиров. 21 мая 2019
МОСКВА 22 мая - РИА Новости. Московский метрополитен приложил все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность и максимально возможный в сложившихся обстоятельствах комфорт пассажиров во время ЧП на Солнцевской и Большой кольцевой линиях, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Вечером во вторник на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" не было движения поездов. Станции "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии московского метро были закрыты для входа. Всех пассажиров эвакуировали, на линию были выведены дополнительные маршруты автобусов "КМ" от станции "Раcсказовка" до "Савеловской".‬
Как сообщалось в аккаунте метрополитена в Twitter , рассматриваются две основные версии причин ЧП: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда, выяснение точной причины, как ожидается, займет неделю.
"Был выбран сценарий, обеспечивающий максимальную безопасность пассажиров: к остановившемуся составу подъезжал другой поезд, который забирал людей и довозил до станции "Хорошевская". Так мы избежали прохода пассажиров по тоннелю", - сказали в метро.
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В момент обнаружения неисправности в тоннеле находилось 5 составов. Два из них были отправлены на ближайшие станции. По регламенту это приоритетный способ доставки пассажиров до станций при сбое: в этом случае пассажирам не приходится покидать поезд. Однако особенности неисправности и рельефа перегона не позволили обеспечить вывоз оставшихся трех составов на станцию, говорится в сообщении.
"Вариант с ведением пассажиров по тоннелю был небезопасен. До ближайшей станции пришлось бы идти более километра по путям: без специальной подготовки это опасно. Для того, чтобы облегчить пребывание пассажиров в остановленных поездах, мы включили на полную мощность вентиляцию в тоннеле. Это снижало температуру в вагонах и обеспечивало приток свежего воздуха", - рассказали в пресс-службе подземки.
Благодаря предпринятым мерам, вывоз пассажиров из тоннеля проходил организованно и спокойно, на станции пассажиров ждали медики, но их помощь не потребовалась. Сотрудники метро предлагали пассажирам, выехавшим из тоннеля, воду. Для того, чтобы пассажиры могли воспользоваться альтернативными маршрутами в метро, был организован бесплатный проход на станцию "Полежаевская". Для пассажиров других линий велось информирование на станциях, на экранах в вагонах и в социальных сетях предприятий транспортного комплекса.
"Мы благодарим пассажиров за понимание и еще раз приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в подземке.
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